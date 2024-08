Giovedì nero per l’alta velocità sulla linea Roma-Napoli dove a causa di un incendio vicino ai binari, la circolazione è sospesa alle 15.30 con numerosi treni che arrivano alla stazione di Termini e interrompono la propria corsa. Il rogo è avvenuto nei pressi dei binari tra Salone e Anagni, tra le province di Roma e Frosinone. I treni dell’Alta velocità, sottolinea Rfi, sono dirottati sulla linea convenzionale (via Cassino) e sono previsti ritardi al momento fino a 90 minuti.

Non è esclusa, inoltre, la cancellazione di alcuni treni, sia dell’Alta velocità sia del trasporto regionale. É stato chiesto l’intervento dei vigili del fuoco mentre sul posto sono già presenti i tecnici di Rfi.

Al momento attraverso l’app di Trenitalia è possibile prenotare le Frecce dirette nel sud Italia sono a partire dalle 19.35. Le altre sono al momento bloccante e non è ancora chiaro se una volta arrivate a termini proseguono verso Napoli o Salerno attraverso la linea convenzionale o subiscono cancellazioni.

Disagi, ovviamente, per migliaia di passeggeri bloccati negli scali ferroviari romani in attesa di ulteriori sviluppi.

In una nota delle 17.15, Trenitalia fa sapere che “la circolazione è fortemente rallentata per un intervento dei Vigili del Fuoco nei pressi della linea a Labico. I treni Alta Velocità possono essere instradati sulla linea convenzionale tra Napoli e Roma via Cassino, registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti e subire limitazioni di percorso. I treni Intercity possono subire limitazioni di percorso. I treni Regionali percorrenti le linee Roma – Napoli via Cassino e Roma – Pescara possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 20 minuti e subire variazioni, limitazioni di percorso o cancellazioni. Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• FR 9587 Torino Porta Nuova (10:00) – Reggio Calabria Centrale (21:14)

• FR 9588 Reggio Calabria Centrale (10:07) – Torino Porta Nuova (21:00)

• FR 9544 Salerno (12:50) – Milano Centrale (18:50)

• FR 9320 Napoli Centrale (13:55) – Torino Porta Nuova (20:20)

• FR 9426 Napoli Centrale (14:10) – Venezia Santa Lucia (19:34)

• FR 9646 Napoli Centrale (14:30) – Milano Centrale (19:00)

• FR 9648 Napoli Centrale (15:00) – Milano Centrale (19:24)

• FR 8317 Roma Termini (16:05) – Lecce (21:49)

• IC 552 Reggio Calabria Centrale (7:46) – Roma Termini (16:00)

• IC 596 Napoli Centrale (13:25) – Prato Centrale (19:51)

Il treno FR 9627 Milano Centrale (11:58) – Napoli Centrale (16:33) oggi termina la corsa a Roma Termini.

I passeggeri possono proseguire con il treno FR 8343 Roma Termini (17:10) – Napoli Centrale (18:23).

Il treno FR 9539 Milano Centrale (13:10) – Napoli Centrale (18:53) oggi termina la corsa a Roma Termini.

I passeggeri possono proseguire con il treno FR 8343 Roma Termini (17:10) – Napoli Centrale (18:23) che oggi ferma anche a Frosinone e Cassino.

Il treno FR 9633 Milano Centrale (13:30) – Napoli Centrale (18:03) oggi termina la corsa a Roma Termini.

I passeggeri possono proseguire con il treno FR 8343 Roma Termini (17:10) – Napoli Centrale (18:23) che oggi ferma anche a Frosinone e Cassino.

Il treno FR 9637 Milano Centrale (13:58) – Napoli Centrale (18:33) oggi termina la corsa a Roma Termini.

I passeggeri possono proseguire con il treno FR 9421 Venezia Santa Lucia (13:26) – Napoli Centrale (18:48).

Il treno FR 9425 Venezia Santa Lucia (14:26) – Napoli Centrale (19:48) oggi termina la corsa a Roma Termini.

I passeggeri possono proseguire con il treno FR 9643 Milano Centrale (15:25) – Napoli Centrale (20:03).

Il treno FR 9428 Napoli Centrale (15:09) – Venezia Santa Lucia (20:34) oggi ha origine da Roma Termini.

I passeggeri in partenza da Napoli Centrale possono utilizzare il treno FR 9430 Napoli Centrale (16:09) – Udine (23:05).

Il treno FR 9652 Napoli Centrale (15:55) – Milano Centrale (20:30) oggi ha origine da Roma Termini.

I passeggeri in partenza da Napoli Centrale possono utilizzare il treno FR 9660 Napoli Centrale (16:55) – Brescia (22:28).

Il treno FR 9556 Napoli Centrale (16:40) – Milano Centrale (21:50) oggi ha origine da Roma Termini.

I passeggeri in partenza da Napoli Centrale possono utilizzare il treno FR 9660 Napoli Centrale (16:55) – Brescia (22:28).

Il treno FR 9432 Napoli Centrale (17:05) – Venezia Santa Lucia (22:55) oggi ha origine da Roma Termini.

I passeggeri in partenza da Napoli Centrale possono utilizzare il treno FR 9434 Napoli Centrale (18:09) – Venezia Santa Lucia (23:34).

Il treno FR 9662 Napoli Centrale (17:25) – Milano Centrale (22:00) oggi ha origine da Roma Termini.

I passeggeri possono utilizzare il treno FR 9592 Salerno (17:53) – Milano Centrale (23:50).

Il treno IC 556 Reggio Calabria Centrale (10:00) – Roma Termini (18:28) oggi termina la corsa a Napoli Centrale.

I passeggeri possono proseguire con il treno IC 728 Palermo Centrale (7:05) – Roma Termini (19:25).

Il treno IC 591 Roma Termini (17:01) – Salerno (21:25) oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili da Roma fino a Salerno.

