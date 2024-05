Prima o poi bisognerà raccoglierle tutte. Un libro di tutte le gaffe o imbarazzanti dichiarazioni dei ministri del governo Meloni. Oggi è toccato, di nuovo, a Francesco Lollobrigida, direttamente in aula al Senato. Il ministro dell’Agricoltura, al question time, ha risposto al senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio sulla situazione idrica dell’Italia, sulla siccità nel paese e degli effetti per le produzioni agricole. Nel farlo, però, Lollobrigida ha pronunciato una frase che nel migliore dei casi è una gaffe, nel peggiore dimostra un anti-meridionalismo insito nell’esponente di Fratelli d’Italia.

La gaffe di Lollobrigida: per fortuna la siccità colpisce più il sud

“Per fortuna quest’anno la situazione legata alla siccità colpisce molto di più alcune regioni del Sud, in particolare la Sicilia, e per fortuna molto meno le zone dalle quali lei proviene, ma che producono un valore del vino eccezionalmente rilevante” ha detto Lollobrigida, rispondendo in aula. Quindi in pratica, ben venga che quest’anno la siccità colpisce il sud e non il nord. Una frase uscita male. Anzi, peggio.

Le opposizioni all’attacco del ministro Lollobrigida

Le opposizioni non hanno perso tempo e hanno attaccato il ministro. “Come se non non bastasse il progetto di autonomia differenziata per spaccare il Paese voluto dal governo Meloni ecco Lollobrigida affermare che la siccità quest’anno colpirà ‘per fortuna’ di più il Sud. È un’ affermazione deplorevole e offensiva di cui un ministro della Repubblica si dovrebbe quanto meno vergognare”. A dirlo è il segretario del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo. Per il dem, le parole di Lollobrigida rappresentano “non solo l’evidente inadeguatezza del governo a individuare soluzioni concrete ma pure la beffa della compiacenza del governo perché non piove nel Mezzogiorno”. “Non servono ulteriori riprove, Lollobrigida deve fare una cosa e una soltanto: dimettersi con effetto immediato. E provare vergogna per quanto affermato nel silenzio – tanto imbarazzato quanto complice – di tutti i rappresentanti del suo partito e dell’intero centrodestra” ha concluso Barbagallo.

Anche il capogruppo Pd in commissione Agricoltura Stefano Vaccari ha commentato: “Ignobili affermazioni del ministro Lollobrigida che conferma quanto sapevano. Per questo governo il Sud è parte marginale del Paese tanto che con l’autonomia differenziata sarà sancita la definitiva separazione delle regioni del Mezzogiorno. Incredibile che il ministro Lollobrigida nel question time di ieri al Senato si compiaccia del fatto che la siccità colpirà il Sud e non le regioni del Nord dove si produce vino di eccellenza. Lollobrigida dimentica o fa finta di dimenticare che sono 180 le etichette certificate dei vini nel Mezzogiorno e nelle Isole e che quei territori hanno produzioni enogastronomiche di eccellenza che rafforzano e qualificano il Made in Italy nel mondo. Se vuole siamo in grado di inviare una nota esplicativa al ministro. Chieda dunque scusa agli agricoltori e ai cittadini del Mezzogiorno e se proprio non riesce ne tragga le conseguenze”.

Non solo il Pd. Dal Movimento 5 Stelle si è alzata la voce di Ketty Damante, senatrice pentastellata: “Cari amici siciliani rallegriamoci, il ministro Lollobrigida dice che quest’anno ‘per fortuna’ la siccità colpirà soprattutto il Sud”. “Al Ministro dell’Agricoltura ‘per caso’ diamo una notizia, la siccità in Sicilia è una costante e, anziché lanciarsi in affermazioni tanto ridicole, si adoperi perché i cittadini non debbano più fare la fila davanti le autobotti. Non basteranno i 20 milioni stanziati qualche giorno fa, servono interventi e infrastrutture idriche per cui Il Pnrr ha già destinato risorse importanti. Sempre che al governo ne siano capaci”, ha concluso Damante.

La Russa difende il ministro Lollobrigida dopo la gaffe

A prendere le difese di Lollobrigida ci ha pensato Ignazio La Russa. A margine dell’Assemblea pubblica di Confindustria a Catania, il presidente del Senato ha dichiarato: “Lollobrigida voleva dire ‘per sfortuna’. Conosco il mio amico Lollobrigida però non si può fare l’esegesi di ogni parola. Se io dico ‘per fortuna ha colpito solo la Sicilia’ non vuol dire che sono contento che ha colpito la Sicilia. Sono certo che lui volesse dire ‘c’è andata male perché ha colpito la Sicilia, poteva andare peggio se avesse colpito tutto il resto dell’Italia’. So, perché lo conosco bene e perché è stato anche ospite mio in Sicilia, il grande affetto che Lollobrigida ha per questa terra”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani