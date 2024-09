Tornano le coppe europee, tornano le trasferte dei tifosi in giro per il continente e tornano anche gli arresti da parte della polizia. Ad Amburgo la Lazio si appresta a sfidare la Dinamo Kiev, nel suo debutto in Europa League previsto questa sera al Volksparkstadion. Un campo neutro in Germania, visto il conflitto in corso in Ucraina che ha reso impossibile far giocare la partita nel paese attaccato dalla Russia. Ma questa notte sono stati arrestati una cinquantina di ultras biancocelesti, già arrivati in città.

Amburgo, arrestati 50 ultras della Lazio prima della sfida con la Dinamo Kiev

Le autorità tedesche hanno reso noto il fermo dei tifosi. Il gruppo è stato fermato dalle forze dell’ordine nella piazza del municipio, nel centro della città. Gli ultras sono stati perquisiti e sono stati trovati in possesso di coltelli e spranghe. A quel punto sono stati portati in questura con un autobus, e lì è stato confermato il loro arresto. I tifosi laziali previsti allo stadio sono 837, anche se adesso gli arrestati non potranno vedere il match.

L’appuntamento per i tifosi della Lazio ad Amburgo

Intanto dalle pagine social della Curva Nord della Lazio rimbalza quello che è l’appuntamento per i tifosi biancocelesti presenti ad Amburgo prima della partita contro la Dinamo Kiev. Il punto di ritrovo sarà a Rathausmarkt alle ore 18. Da lì andranno insieme allo stadio.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani