Affluenza alle 19 in calo per i ballottaggi in corso: secondo il dato confermato dal Viminale quello del secondo turno delle 19 di oggi è del 27.9% . Al primo turno, alla stessa ora, era stata del 35,95%.

Oggi si sono recati alle urne – per il secondo turno delle Amministrative – 41 Comuni, tra i quali 7 capoluoghi. I comuni capoluogo interessati al voto nella Penisola sono: Ancona, Brindisi, Vicenza, Pisa, Siena, Massa e Terni.

È del 36,8% l’affluenza in Sardegna, alle ore 19, per le amministrative 2023: si vota in 39 Comuni, solo due dei quali – Iglesias e Assemini – con più di 15mila abitanti, dove è previsto l’eventuale turno di ballottaggio. Un’affluenza in calo di 9 punti percentuali rispetto alla precedente tornata amministrativa (45,9%). A Iglesias l’affluenza alle 19 è stata del 36,3%; ad Assemini ancora più bassa: 25,6%.

Per quanto riguarda la Sicilia, in calo anche i dati provenienti dall’isola: a Catania ha votato il 16,94%, a Trapani il 12,23% (-4,24%), a Ragusa il 13,22% (-4,63%) e a Siracusa il 13,58% (-3,43%).

