Si vota oggi per il primo turno delle amministrative in 39 comuni della Sardegna (solo Assemini e Iglesias con piu’ di 15mila abitanti) e in altri 128 comuni della Sicilia, tra cui Trapani, Siracusa, Ragusa e Catania. L’eventuale ballottaggio si svolgerà domenica 11 e lunedì 12 giugno.

Gli elettori delle Isole maggiori sono chiamati al voto per scegliere i sindaci e per rinnovare i consigli comunali. I seggi saranno aperti fino alle 23; domani riapriranno alle 7 per chiudere alle 15; subito dopo comincerà lo spoglio.

In Sicilia, la popolazione coinvolta è di 1.387.169 abitanti, di cui 301.104 anche per le elezioni dei sei Consigli circoscrizionali e dei rispettivi presidenti a Catania. Sono quattro i capoluoghi di provincia chiamati alle urne: Catania, Ragusa, Trapani e Siracusa. In Sicilia la soglia da superare per essere eletti al primo turno è del 40% dei voti espressi. In 113 centri (fino a 15 mila abitanti) si voterà con il sistema maggioritario, in quindici Comuni (nei quali l’eventuale ballottaggio si terrà l’11 e 12 giugno) con quello proporzionale.

In Sardegna, dei 39 Comuni al voto, solo due – Assemini e Iglesias – superano i 15mila abitanti dove per legge è previsto l’eventuale turno di ballottaggio, che si terrà domenica 11 e lunedì 12 giugno. Nella Città metropolitana di Cagliari, oltre Assemini, si vota anche a Decimomannu. Nel Sud Sardegna, oltre a Iglesias, si vota anche a Collinas, Donori, Fluminimaggiore, Furtei, Gesturi, Senorbì, Seui, Teulada, Villasimius e Villaspeciosa. In provincia di Oristano: Ales, Boroneddu, Cabras, Milis, Modolo, Narbolia, Nughedu Santa Vittoria, Pompu, Simala, Soddì, Villa Verde e Villanova Truschedu. In provincia di Nuoro: Galtellì, Irgoli, Jerzu, Macomer, Meana Sardo, Oliena, Sindia e Tortolì. In provincia di Sassari: Aglientu, Budoni, Cheremule, Chiaramonti, Palau e Sedini.

