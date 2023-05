Domenica e lunedì nell’Italia continentale gli elettori di 41 comuni italiani sceglieranno i loro sindaci con il turno di ballottaggio. Di questi, 7 sono città capoluogo: Ancona, Brindisi, Massa, Siena, Terni, Vicenza e Pisa. Fuori dal continente, invece, nella terra dei tre promontori del Passero, del Peloro e del Lilibeo, sono invece 128 i comuni siciliani che andranno alle urne per il primo turno delle amministrative. E, di questi, 4 sono anche capoluoghi di provincia: Catania, Siracusa, Ragusa e Trapani.

Fin qui, ovviamente, nulla di straordinario o di rilevante se non fosse per il fatto che proprio in Sicilia sono diversi i candidati sindaco che stanno utilizzando per la loro propaganda la piattaforma d’intrattenimento video TikTok. Del resto, dopo lo sdoganamento dallo spensierato confino brufoloso, proprio dell’universo adolescenziale che popolava nei primi anni il social, fatto dai maggior leader in vista del voto dello scorso settembre con l’apertura di un account dedicato, era quasi inevitabile che pure i candidati locali si lanciassero senza remore a postare video a tutta forza.

In questo sforzo di innovazione della comunicazione elettorale, possiamo ben dire che la Sicilia ha tagliato un piccolo ma significativo traguardo, prima dei candidati delle altre regioni che sembrano ancora snobbare o temere la piattaforma, rinunciando volente o nolente alla capacità della stessa di viralizzare come nessun altro social le visualizzazioni video. Ma procediamo con ordine. Si parte da Catania, che è anche la città più grande tra quelle che vanno al voto, dove ben 3 dei 7 candidati a sindaco hanno scelto di utilizzare anche TikTok per raggiungere i cittadini e gli elettori. I tre sono accomunati dal loro status di candidati outsider, fuori dagli apparentamenti ufficiali e non appoggiati dai partiti nazionali, ma al più da liste civiche e personali.

Si parte con @lanfrancozappalasindaco, candidato con la sua lista personale, il cui account ha 825 follower, 12 mila like in pancia e ben 58 video pubblicati da gennaio a maggio. Poi c’è un secondo candidato civico, @giuseppegiuffridasindaco, con la lista Catania risorse, che ha all’attivo un account con numeri più contenuti: 25 video, 47 follower e 275 like. Ma, all’ombra dell’Etna, il vero tiktoker è l’avvocato Giuseppe Lipera, con la lista Movimento popolare catanese. L’account @avvpeppinolibera ha una dote di 5412 fedelissimi follower e i 25 video pubblicati hanno incassato oltre 55 mila like. Difficilmente i suoi video scendono sotto le 50 mila visualizzazioni e tutti poi trovano su TikTok altre migliaia di condivisioni. Cosa porterà in più alla causa di Lipera questo suo “successo” digitale lo scopriremo solo lunedì pomeriggio, ma intanto, rispetto a tanti candidati di nicchia, l’avvocato catanese ha incassato una fetta consistente di audience e di simpatia.

La sfida su TikTok si rinnova quando da Catania ci trasferiamo a Trapani, dalla parte opposta dell’isola. Qui, è ancora un altro candidato che non parte con i favori del pronostico a scegliere nuovamente la piattaforma social per promuovere le sue idee: è Maurizio Miceli, espressione di cinque liste, un misto di civiche e partiti, Amo Trapani, Forza Italia, Miceli sindaco, Fratelli d’Italia, Mpa, il cui account @mauriziomicelisindaco, ha numeri ancora bassi: 13 follower, 40 like e 7 video in tutto.

Da una costa all’altra, eccoci adesso a Siracusa. Qui, in verità, c’è una differenza particolare rispetto a quanto visto a Trapani e Catania. Da un lato, infatti, troviamo il primo cittadino uscente @francescoitaliasindaco che ha aperto a marzo il suo account, che conta attualmente 1640 follower, 4347 like e solo 4 video, unicamente per rispondere a un video postato da due creator locali, I fastidiosi di TikTok che avevano postato un video rimproverando al sindaco la lentezza dei lavori su un cantiere pubblico.

Dall’altro, invece, c’è uno sette sfidanti di Francesco Italia, Roberto Trigilio, candidato espressione di Cateno De Luca e sostenuto due liste civiche: Nord chiama Sud e Trigilio Sindaco Sicilia Vera. Il suo account TikTok conta 407 follower, 2349 like e 24 video già pubblicati, di questi però quello con maggior successo, ben 29 mila visualizzazioni, è stato pubblicato il 7 maggio scorso e riprende il candidato che fa il gesto dell’ombrello ai rivali della squadra di calcio del Taormina che ha perso 4 a 0 contro il Siracusa.

Domenico Giordano Domenico Giordano è spin doctor per Arcadia, agenzia di comunicazione di cui è anche amministratore. Collabora con diverse testate giornalistiche sempre sui temi della comunicazione politica e delle analisi degli insight dei social e della rete. È socio dell’Associazione Italiana di Comunicazione Politica. Quest'anno ha pubblicato "La Regina della Rete, le origini del successo digitale di Giorgia Meloni (Graus Edizioni 2023).

