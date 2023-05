Secondo turno di voto per 41 Comuni. I seggi sono aperti dalle 7 per consentire lo svolgimento delle operazioni di voto per i ballottaggi. Le urne rimarranno aperte fino alle 23 e riapriranno lunedì, dalle 7 alle 15.

Gli elettori coinvolti complessivamente nei ballottaggi sono 1.340.688.

Si voterà uno dei due candidati in 7 capoluoghi: Vicenza, Massa, Pisa, Siena, Terni, Ancona, Brindisi.

Il primo turno di elezioni amministrative che ha visto la vittoria del centrodestra in quattro città – Sondrio, Treviso, Latina e Imperia – e del centrosinistra in due – Brescia e Teramo.

