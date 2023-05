Effetto Schlein? Non pervenuto. Vediamo nel dettaglio come è cambiato il risultato elettorale del Partito Democratico nei 5 anni che ci separano dal 2018, quando quasi tutti i comuni capoluogo di questa tornata elettorale andarono al voto. Paragoniamo quindi i dati di oggi con quelli delle amministrative del giugno 2018, un anno in cui il PD, reduce dalla cocente sconfitta delle politiche di febbraio e subì quella che giornali neutri definirono una vera e propria “debacle”. Fu proprio l’allora segretario del Pd Maurizio Martina a commentarla molto negativamente: “È una sconfitta chiara, inutile girarci attorno”, disse.

Ma veniamo ai dati. Tra la stagione di Renzi e di Martina e quella di Schlein dovrebbe esserci un abisso: il Pd con Elly avrebbe dovuto rinascere, secondo la narrazione del Nazareno, giusto?

Sui 13 capoluoghi al voto, solo in un caso (Sondrio) il Partito Democratico di Elly Schlein è in deciso recupero, ben in 6 comuni (Brescia, Ancona, Brindisi, Terni, Treviso e Vicenza) perde voti, in 3 casi (Imperia, Siena e Teramo) recupera qualche punto percentuale e per finire negli altri fa un risultato sostanzialmente uguale.

Non ci credete? Ecco i dati città per città.

Pisa. Nel città toscana, il PD nel 2018 prese il 23,6%. Stando ai dati quasi definitivi in questa tornata elettorale i Dem hanno sostanzialmente confermato il dato, con il 23,8% dei consensi.

Brescia. Nella Leonessa d’Italia, il Partito Democratico nel 2018 prese il 34,6% nella coalizione vittoriosa di Del Bono Sindaco. Il pd di Elly oggi ha preso il 26,6%, perdendo quasi l’8% dei voti presi dal PD guidato in quel mese da Maurizio Martina.

Ancona. Nella città delle Marche il Pd oggi è al 21,3%, nel 2018 era al 30,3%. 9 punti percentuale meno. Brindisi. Nella città pugliese basso il PD era già nel 2018, al 9,6% ma oggi è proprio ai minimi termini: 2,9%.

Imperia. Nella città che ha appena rieletto l’ex Ministro Scajola Sindaco, il PD oggi è al 10,7%, cinque anni fa era al 9,7%. Ha recuperato un punto percentuale quindi.

Latina. Nella città laziale dove la sindaca del centrodestra ha riconquistato il comune con un plebiscito (70,5%), il pd che oggi è all’11,4%. Nelle precedenti elezioni i dati non erano diversi: 12,4% nel 2016, 11,5% nel 2019.

Massa. Oggi il Pd è al 16,7%, nel 2018 il risultato fu identico.

Siena. Nell’altro capoluogo toscano al voto, oggi il Pd è al 20,2%, cinque anni fa era al 18,3%. Lieve recupero quindi.

Sondrio. Recupero in questi cinque anni, ma comunque con dati molto bassi: dall’8,2% del 2018 al 14,5% di oggi.

Teramo. Nella città abruzzese dove pure il candidato del centrosinistra ha vinto al primo turno, il Pd passa dall’8,6% di cinque anni fa al 9,4% di oggi.

Terni. Nella città umbra cinque anni fa il Pd aveva il 12,6%, oggi il 15,41%. Recupero di quasi 3 punti, quindi

Treviso. Oggi il Pd è al 14,2%, nel 2018 era al 16,3%. Due punti in meno.

Vicenza. Chiudiamo con l’ultimo capoluogo, la città veneta che va al ballottaggio. Il Pd nel 2018 aveva il 23,9%, oggi il 14,7%. Una debacle quindi, con 9 punti percentuali meno.

© Riproduzione riservata

Alessio De Giorgi