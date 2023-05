Spoglio in corso nei 595 comuni italiani chiamati al voto domenica 14 e lunedì 15 maggio per il rinnovo dei consigli comunali in questa tornata di elezioni Amministrative che ha coinvolto 4.587.877 elettori, di cui 402.967 all’estero, distribuiti su 5.426 sezioni. Si è votato in 13 comuni capoluogo, di cui un capoluogo di regione (Ancona) e 12 capoluoghi di provincia (Brescia, Sondrio, Treviso, Vicenza, Imperia, Massa, Pisa, Siena, Terni, Latina, Teramo, Brindisi). L’eventuale turno di ballottaggio è previsto nei giorni 28 e 29 maggio. L’affluenza alle 23 di ieri sera era del 46,39% degli aventi diritto, in calo rispetto al 59,89% nelle precedenti consultazioni. Attesa per il dato finale di oggi, con i seggi chiusi alle ore 15.

ORE 16 – LATINA, AFFLUENZA GIU’ DEL 3% – L’affluenza ai seggi, nell’unico capoluogo laziale al voto in questa tornata elettorale, raggiunge il 58%, in calo di tre punti rispetto al 61% delle passate amministrative.



ORE 15:58 – ANCONA, AFFLUENZA PIU’ ALTA DI 5 ANNI FA – Ad Ancona, unico capoluogo di regione, l’affluenza ha superato di poco quella della precedente tornata elettorale: 54,95% contro il 54,60%.

ORE 15:54 – EMILIA-ROMAGNA AFFLUENZA GIU’ DEL 5% – Affluenza in calo di circa cinque punti percentuali nei 21 Comuni (19 dei quali sotto i 15mila abitanti) coinvolti dalle elezioni comunali in Emilia-Romagna. In totale ha votato il 56,53% degli aventi diritto, rispetto al 61,16% delle scorse consultazioni. Due i Comuni principali, sopra i 15mila abitanti, dove se nessun candidato dovesse raggiungere il 50% si andrà al ballottaggio il 28 e 29 maggio. A Correggio il calo dell’affluenza è di oltre il 12%, attestandosi al 59,45%. A Salsomaggiore invece l’affluenza è più bassa, ma il calo più contenuto: 54,08% (-1,06%). La chiusura delle urne dà subito un primo responso: a Sarsina (Forlì-Cesena) ha votato il 66,86%: l’unico candidato, Enrico Cangini, risulta così automaticamente eletto avendo superato il 40% dei votanti.

ORE 15:45 – PRIMI DATI NAZIONALI (59%) E LOCALI SU AFFLUENZA – L’affluenza alle elezioni comunali, con le urne chiuse alle 15 e ad oltre la metà del rilevamento dei seggi giunto al Viminale, si attesta intorno al 59%, allo stato in calo di tre punti rispetto al 62% delle precedenti amministrative.

SIENA: AFFLUENZA SU – Nella città toscana l’affluenza è del 63,82%. Ieri sera alle 23 l’affluenza registrata era al 51,6%. Alle precedenti elezioni comunali del 2018, Siena aveva registrato un’affluenza del 63,08%.

#Amministrative2023: il calo di affluenza è lievemente più marcato al Nord rispetto al Centro e al Sud. Nord: -3,2 (54,2% dato parziale di oggi vs 57,4% precedenti amministrative)

Centro: -2,4 (58,4% vs 60,8%)

Sud: -1,7 (63,6% vs 65,3%)#MaratonaYouTrend — YouTrend (@you_trend) May 15, 2023

FIUMICINO – E’ stata del 53,37 per cento la percentuale definitiva dei votanti per le elezioni comunali di Fiumicino. In tutto, nei 59 seggi, hanno votato 33.603 elettori su un totale di 62.962 aventi diritto. Nelle precedenti elezioni amministrative del giugno 2018, quando si votò in un solo giorno, la percentuale dei votanti si attestò al 55,51 per cento per un totale di 33.043 elettori.

PISA – Quando sono arrivati i dati da 83 sezioni su 86, a Pisa l’affluenza alle urne risulta del 56,29%. Ieri sera alle 23 l’affluenza registrata era al 45,25%. Alle precedenti elezioni comunali del 2018, Pisa aveva registrato un’affluenza del 58,58%

VENETO – E’ molto bassa, intorno al 57% dei votanti, l’affluenza ai seggi per le elezioni comunali in Veneto, rispetto a un dato nazionale del 59%, secondo le rilevazioni del Ministero dell’Interno. Per quanto riguarda i due capoluoghi di provincia, a Vicenza l’affluenza, già definitiva, è al 54,14%. A Treviso il dato non ancora definitivo è del 52,18%.

ORE 15:40 – ELETTI TRE SINDACI – Abbiamo già i primi tre sindaci eletti in comuni che registrano poche decine di abitanti abitanti. Si tratta di Ernesto Barlese eletto a Quagliuzzo (300 abitanti) in provincia di Torino con il 100% dei voti (era candidato unico), Laura Arizzi eletta a Piazzolo (meno di 90 abitanti) in provincia di Bergamo col 56,26% dei voti e di Alberto Bianco eletto a Castelmagno (60 abitanti) in provincia di Bergamo con il 64,44% dei voti

ORE 15:25 – IN LOMBARDIA AFFLUENZA GIU’ – 700 mila votanti erano chiamati a eleggere le nuove amministrazioni in 107 comuni. Alla chiusura dei seggi è andato a votare il 54,77% degli elettori contro il 59,31 della volta precedente. In provincia di Brescia affluenza sostanzialmente stabile, 62,92% contro 62,63%. In calo l’affluenza a Sondrio 58 contro il 64% delle scorse elezioni.

ORE 15:20 – IN BASILICATA ELETTO PRIMO SINDACO (UNICO CANDIDATO) – Aveva ampiamente superato il quorum del 40% già nella giornata di ieri (affluenza al 52,75% registrata domenica 14 maggio alle 23) e, quindi, può virtualmente già festeggiare Francesco Mastrandrea, sindaco uscente e unico candidato a Forenza, piccolo Comune di poco meno di 1.875 abitanti in provincia di Potenza.

ORE 15:10 – CASTELLONE: “POCA AFFLUENZA” – “Queste elezioni amministrative confermano la poca partecipazione al voto, sintomo del distacco tra cittadini ed istituzioni. Per invertire la rotta bisogna partire dall’ascolto e coinvolgere i cittadini, soprattutto i giovani, a prendere parte alla vita della propria comunità, perché confrontarsi con chi vive i problemi dei nostri territori vuol dire trovare soluzioni che siano costruite assieme e quindi condivise”. Lo ha detto la vicepresidente del Senato ed esponente del Movimento 5 stelle Maria Domenica Castellone in occasione dell’annuncio del secondo appuntamento del Laboratorio di Formazione e Public Speaking che si terrà sabato 20 Maggio alle 16.30 presso il teatro della Chiesa di San Francesco d’Assisi a Villaricca. “Oltre al Forum dei Giovani – Giugliano in Campania, tra gli organizzatori di questo secondo appuntamento c’è anche il Collettivo Autorganizzato del Liceo De Carlo”, ha aggiunto Castellone

ORE 15:02 – RENZI: “SCARSO INTERESSE MEDIATICO” – “Si è votato anche in Italia per le amministrative: affluenza non altissima, scarso interesse mediatico. Vedremo i risultati da stasera”. Così Matteo Renzi, senatore e leader di Italia Viva, nella Enews.

ORE 15:01 – PD: “SEGNALI POSITIVI” – “Abbiamo in campo candidature forti e radicate, capaci di confermare buone stagioni di governo come a Brescia e di cambiare volto a cattive gestioni” del centrodestra. “Ci sono segnali positivi anche se l’astensione è un dato negativo per tutti”. Così la capogruppo Pd alla Camera, Chiara Braga, a Radio Immagina.

I PRINCIPALI COMUNI AL VOTO

Ad Ancona, ben 6 i candidati a sindaco in corsa per succedere a Valeria Mancinelli, al secondo mandato dal 2018. Gli sfidanti sono: Marco Battino, Roberto Rubegni, Francesco Rubini Filogna, Daniele Silvetti, Ida Simonella ed Enrico Sparapani.

A Brescia, quattro candidati sindaco in lizza (Laura Castelletti per il centrosinistra, Fabio Rolfi per il centrodestra, Alessandro Lucà per M5s, Pci e Up e Alessandro Maccabelli per la lista civica Maddalena per Brescia) .

A Sondrio, in corsa tre candidati. Dopo la vittoria alle elezioni amministrative del 2018, in occasione del voto del 2023 l’attuale sindaco di centrodestra Marco Scaramellini è in corsa per un secondo mandato elettorale. Per il Pd corre Simone Del Curto, mentre la lista Letizia Moratti Presidente ha candidato Luca Zambon.

Treviso vede in lizza il sindaco uscente, Mario Conte, per il centrodestra. Il candidato del centrosinistra, invece, si chiama Giorgio De Nardi. Il Terzo Polocandida Nicolò Maria Rocco, mentre il Movimento 5 Stelle corre insieme a Unione popolare e presenta Maurizio Mestriner. Il Popolo della famiglia sostiene Luigino Rancan.

Vicenza vede una sfida a sette: Giacomo Possamai, Stefano Crescioli, Francesco Rucco, Lucio Zoppello, Edoardo Bortolotto, Annarita Simone e Claudio Cicero.

Imperia vede una corsa a 5: i candidati nel capoluogo di provincia ligure sono, oltre al sindaco uscente ed ex ministro, Claudio Scajola, ci sono Ivan Bracco, Enrico Lauretti, Stefano Semeria e Luciano Zarbano.

A Massa in totale 8 candidati: Fratelli d’Italia sostiene la candidatura di Marco Guidi. Il Pd in campo con Enzo Ricci e il Movimento 5 Stelle con Daniela Bennati; tanti i candidati civici come l’ex ambasciatore Cesare Maria Ragaglini e Andrea Barotti, con Marco Lenzoni e Guido Mussi a completare il novero dei candidati.

A Pisa, sono 6 i candidati in lizza: Francesco Auletta (Una città in Comune, Unione Popolare); Michele Conti (FdI, Forza Italia-Udc-Pli, Lega, Pesciatini per Pisa, Pisa al centro, Pisa Punto Zero); Alexandre Dei (Patto Civico); Rita Mariotti (Terzo Polo); Paolo Martinelli (Pd, Sinistra Unita, Riformisti, La città delle persone, M5S); Edoardo Polacco (Comitato Libertà Toscana).

A Siena, 8 candidati in tutti, dei quali i principali favoriti alla corsa per il Municipio sono: Anna Ferretti, (Pd – Centrosinistra)

Fabio Pacciani, (Civico – sette liste a sostegno), Nicoletta Fabio, (FdI, FI, Lega, Udc, più liste civiche), Massimo Castagnini (appoggiato da Italia Viva, le liste sono Destinazione Terzo Polo, lista Castagnini, lista De Mossi e SiAmo Siena).

A Terni si sfidano Stefano Bandecchi, Silvia Tobia, Claudio Fiorelli, Josè Maria Kenny, Paolo Cianfoni, Emanuele Fiorini, Orlando Masselli.

A Latina, la sfida è quasi un ballottaggio, già al primo turno: Matilde Celentano sostenuta da tutto il centrodestra unito e Damiano Coletta su cui converge il centrosinistra.

Teramo vede la corsa di tre candidati: Gianguido D’Alberto – sindaco uscente – (“Insieme possiamo”, “Innova Teramo”, “Teramo Vive”, “Bella Teramo”, “Partito Democratico”, “Movimento 5 Stelle” e “In Comune per te”; Maria Cristina Marroni (“Teramo sul serio”, “Azione politica Teramo” e “Teramo protagonista”); Carlo Antonetti(“Forza Italia-Noi moderati”, “Futuro In”, “AmoTe”, “Lega” e “Fratelli d’Italia”.

A Brindisi, infine, 4 candidati per la poltrona di primo cittadino e ben 441 aspiranti consiglieri: la sfida è fra il sindaco uscente Riccardo Rossi e i candidati Giuseppe Marchionna, Roberto Fusco, Pasquale Luperti.

