L’intensa copertura nuvolosa e il maltempo in quota non consentono all’Ingv di poter rilevare con esattezza la situazione che resta costantemente monitorata. I forti venti hanno spinto la cenere in direzione dell’aeroporto Fontanarossa di Catania. A tal proposito la Sac, la società che gestisce lo scalo etneo, comunica la sospensione delle operazioni di volo fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Numerosi voli sono stati già dirottati su Palermo. Per informazioni sui voli dirottati o cancellati si prega di rivolgersi alle compagnie aeree o verificare la situazione in tempo reale sul sito dell’Aeroporto www.aeroporto.catania.it e sui profili Facebook e Twitter dell’aeroporto.