Ora l’esercito russo preme e sembra poter imprimere una svolta alla guerra in Ucraina. I soldati del Cremlino da giorni hanno iniziato un’offensiva nella regione di Kharkiv. E sembrano avanzare di qualche chilometro. A riportarlo non sono solo fonti russe ma anche quelle ucraine. L’unità Gostri Kartuzi delle forze speciali Omega della Guardia nazionale ucraina ha infatti dichiarato ieri sera di essere stata costretta ad abbandonare alcune posizioni nel nord della regione di Kharkiv.

Ucraina, offensiva russa a Kharkiv: evacuati villaggi e cittadini

“Alle 14 (di sabato) sono iniziate battaglie per Glubokoye, di importanza strategica. Le perdite russe sono massicce, ma continuano a fare pressione e in alcuni punti hanno avuto successo”, si legge nel messaggio dell’unità su X. I russi hanno annunciato invece di aver conquistato cinque villaggi. Il governatore della regione ucraina di Kharkiv Oleg Synegubov ha annunciato che più di 4000 persone sono state evacuate dalle zone di confine.

A confermare la situazione molto difficile sul fronte per gli ucraini è stato il comandante dell’esercito di Kiev, Alexander Syrsky. Il militare ha definito “sostanzialmente aggravata” la situazione lungo il confine tra la regione di Kharkiv e la Russia. “Questa settimana la situazione nella regione di Kharkiv è peggiorata in modo significativo. I combattimenti sono in corso. Le forze di difesa stanno facendo di tutto per mantenere le linee e le posizioni difensive e infliggere la sconfitta al nemico” ha scritto su Telegram.

E i russi attaccano su tutta la linea del fronte. Lo Stato maggiore di Kiev ha dato i dettagli dei raid russi: 13 attacchi missilistici, 118 attacchi aerei, 120 razzi sulle postazioni ucraine. Sono stati colpiti condomini, abitazioni private e infrastrutture.

Offensiva russa a Kharkiva, Cameron: momento pericoloso

Non sono solo le autorità a Kiev a essere preoccupate per questa nuova offensiva russa. Dal Regno Unito, il ministro degli Esteri David Cameron ha parlato di “momento estremamente pericoloso”. In un’intervista a Sky News britannica, Cameron ha dichiarato: “Questo sottolinea il fatto che si tratta di un’invasione ingiustificata e illegale da parte di Putin di un Paese sovrano e indipendente. E ora, di fatto, lo ha invaso di nuovo, dal nord verso Kharkiv. Dobbiamo fare tutto quanto è possibile per aiutare gli ucraini”. “Per questo è così essenziale che abbiamo dato loro il nostro pacchetto annuale di 3 miliardi di sterline e abbiamo assicurato che continueremo a farlo anno dopo anno. E stiamo incoraggiando altri a fare lo stesso” ha aggiunto il ministro britannico.

Ucraina, Papa Francesco e lo scambio di prigionieri

A intervenire sul conflitto in Ucraina anche Papa Francesco, che ha parlato di un tema collegato: “Rinnovo il mio appello per uno scambio generale di tutti i prigionieri tra Russia e Ucraina, assicurando la disponibilità della Santa Sede a favorire ogni sforzo a tale riguardo, soprattutto per quelli gravemente feriti e malati”.

