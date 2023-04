Il centrosinistra strappa Udine alla destra. È il risultato a sorpresa, il ribaltone, che emerge dalle urne del ballottaggio nella città governata fino ad oggi dal sindaco uscente Pietro Fontanini, esponente della Lega così come il riconfermato governatore Massimiliano Fedriga.

Col 53 per cento dei voti Alberto Felice De Toni, candidato per Partito Democratico, Azione-Italia Viva e Allenza Verdi Sinistra, supera il sindaco uscente del centrodestra fermo invece al 47 per cento. Nel primo turno Fontanini aveva ottenuto il 46,2 per cento dei voti, contro il 39,7% di De Toni.

A pesare probabilmente due fattori: da una parte il calo dell’affluenza, passata dal 54% del primo turno di due settimane fa al 44 per cento del ballottaggio; dall’altra l’accordo trovato con Ivano Marchiol, il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle che si era fermato al 9 per cento due settimane fa.

“Il nostro appoggio è stato determinante. Ora riporteremo Udine sulla strada della modernità. Avremo una città sostenibile ed inclusiva”, è stato infatti il commento di Marchiol, con i 5 Stelle che per l’appoggio alla coalizione di De Toni riceveranno in cambio due assessorati, più forse il vicesindaco.

C’è però anche chi parla di “effetto Schlein”, con la segretaria del Partito Democratico che pochi giorni prima del voto era volata ad Udine per “tirare la volata” a De Toni. Non è un caso se Debora Serracchiani, ex presidente della Regione ed ex capogruppo alla Camera dei Dem, parla di “rinascita” e di “nuovo centrosinistra” che “riparte da Udine”.

Entusiasta, e non potevano essere altrimenti, la reazione del neo sindaco De Toni. “Udine ha scelto di cambiare. Non posso dire che ora ci rimboccheremo le maniche per lavorare perché le maniche sono già rimboccate dal primo giorno di questa lunga campagna elettorale”, è stato il commento a caldo dell’esponente Pd, mentre esulta anche la segretaria Schlein. “Una bellissima notizia, la vittoria di Alberto Felice De Toni a Udine. Ed è una grande soddisfazione per tutte e tutti quelli che lo hanno accompagnato in questo percorso. Una vittoria costruita grazie a un bel lavoro di squadra. Ad Alberto Felice De Toni vanno gli auguri di buon lavoro da tutta la comunità democratica”, il commento di Schlein.

