Affluenza alle 12 in calo per i ballottaggi in corso: secondo il dato confermato dal Viminale quello del secondo turno delle 12 di oggi è del 12% contro il 13,86% registrato alla stessa ora al primo turno.

Oggi sono chiamati alle urne per il secondo turno delle Amministrative 41 Comuni tra i quali 7 capoluoghi. I comuni capoluogo interessati al voto nella Penisola sono Ancona, Brindisi, Vicenza, Pisa, Siena, Massa e Terni.

Del 17,1% l’affluenza misurata in Sardegna, alle ore 12, per le amministrative 2023: si vota in 39 Comuni, solo due dei quali – Iglesias e Assemini – con più di 15mila abitanti, dove è previsto l’eventuale turno di ballottaggio. Un affluenza in calo di oltre 5 punti percentuali rispetto alla precedente tornata amministrativa (22,9%). A Iglesias l’affluenza alle 12 è stata del 18,7%, ad Assemini ancora più bassa: 12,1%. Oggi seggi aperti sino alle 23. Domani si vota dalle 7 alle 15.

Per quanto riguarda la Sicilia, in base ai dati visibili sul portale del servizio elettorale dell’assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, alle ore 12 i votanti dei 128 Comuni chiamati alle urne, sono poco oltre i 139mila con una percentuale regionale del 10,39%. Al dato dell’affluenza in Sicilia, però, manca il dato di Catania città, dove si vota per eleggere il sindaco.

