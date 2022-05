Le amministrative del 12 giugno saranno un importante banco di prova per i partiti in vista delle elezioni politiche. Ad un centrosinistra che procede in gran parte unito si contrappone un centrodestra più sfilacciato nei comuni capoluogo a causa della guerra di leadership che è in corso fra Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Nelle ultime settimane il fuoco di una parte della maggioranza nei confronti del Premier si è intensificato e il voto delle amministrative potrebbe pesare in modo determinante sulla prosecuzione dell’azione del Governo.

A Draghi, con la visita alla Casa Bianca, va riconosciuto il merito di aver riportato l’Italia al centro dell’azione di pace che l’Europa, con tutto l’Occidente, sta cercando di promuovere per risolvere il drammatico conflitto in Ucraina. L’election day del 12 giugno sarà anche l’occasione per dare una svolta significativa al sistema giudiziario. I 5 referendum, ai quali il Psi ha aderito con convinzione promuovendo 5 sì, sono una grande occasione e uno stimolo a migliorare e completare la riforma Cartabia. Li sosteniamo perché crediamo in una giustizia più giusta e all’altezza di un Paese civile. Noi siamo sempre stati storicamente garantisti e non ci rassegniamo all’idea di una giustizia che fa paura ai cittadini e che non sia strumento di garanzia.

Il simbolo del Psi sarà presente, il 12 giugno, sulle schede elettorali, dovunque possibile. Anche a Genova, dove insieme al Partito Democratico e ad Articolo Uno abbiamo tirato su una lista che si ispira ai valori del socialismo europeo a sostegno di Ariel Dello Strologo, partecipando ad una battaglia complicata ma in cui crediamo e che può dare un nuovo slancio alla città. Il nostro campo è nel centrosinistra ed è lì che dobbiamo coltivare le nostre idee contribuendo a costruire una forte alleanza anche per il futuro. Ma ci sono due sfide che più di tutte ci riempiono di orgoglio: Frosinone e Rieti. Due candidati sindaci del Psi, Vincenzo Iacovissi e Carlo Ubertini, che stanno offrendo alle proprie città una visione nuova, moderna ed ecosostenibile, di governo locale. Le amministrative sono da sempre la nostra forza perché il Psi è da sempre il partito del buongoverno delle città: a differenza di chi sta cercando con affanno di crearsi una rete di amministratori locali, noi questa solida rete l’abbiamo sempre avuta, alimentata, coltivata, spesso portando esponenti validi nei consigli comunali. Il socialismo municipale è la nostra forza. E lo confermeremo anche il 12 giugno.

Enzo Maraio