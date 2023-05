Il Partito popolare spagnolo ha strappato al Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) almeno sei (Aragona, Baleari, Cantabria, La Rioja, Estremadura e Valencia) delle dieci regioni che governava, con le Isole Canarie ancora in bilico. mentre i socialisti del premier Pedro Sanchez segnano una battuta d’arresto a sei mesi dalle politiche.

Il principale partito d’opposizione e’ riuscito a conquistare alle elezioni amministrative di ieri il maggior numero di voti in 27 capoluoghi di provincia e in 13 di essi ha ottenuto la maggioranza assoluta, rispetto ai 13 capoluoghi in cui ha vinto il Psoe. Il partito del leader Alberto Nunez Feijoo si e’ imposto a Madrid, in citta’ andaluse come Almeria, Cadice, Cordoba, Granada e Malaga, Badajoz, Murcia, Oviedo, Salamanca, Santander, Teruel e Logrono e Melilla

Trionfa Isabel Dias Ayuso (Pp) che viene riconfermata come governatrice della Regione di Madrid. Ottimo risultato del Partito popolare anche nel consiglio comunale della capitale che raggiunge la maggioranza assoluta. Con questa percentuale, Mas Madrid è la seconda forza, davanti al Psoe.

Il Partito Popolare (Pp) si appresta a spodestare dal governo il centrosinistra, in caso di accordo con gli ultraconservatori di Vox, in almeno tre regioni con governatori uscenti socialisti: nella Comunità Valenciana, in Aragona e alle Baleari.

Secondo lo scrutinio dei voti, il blocco dei partiti conservatori (Partito Popolare e Vox) ottiene la maggioranza sia a Valencia sia a Siviglia. La formazione di tendenza indipendentista Junts per Catalunya, con il candidato Xavier Trias, è prima forza nel comune di Barcellona, superando quindi socialisti e lista della sindaca uscente Ada Colau (Barcelona En Comú), che in termini di voti sono praticamente alla pari. Trias è già stato sindaco tra il 2011 e il 2015, come esponente del centrodestra catalano di tendenza autonomista Convergència Democràtica de Catalunya. Ma tutte e tre le formazioni sono lontane dalla maggioranza assoluta, quindi i giochi per conformare la nuova amministrazione municipale sono aperti.

