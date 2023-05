Seggi per le elezioni comunali e regionali aperti alle 9.00, in tutta la Spagna, per quelle che si preannunciano come elezioni molto combattute.

Le operazioni di voto si svolgeranno fino alle 20.00. Più di 35,5 milioni di eletori spagnoli sono chiamati alle urne per rinnovare quasi 8.100 consigli comunali e i 12 parlamenti regionali. I primi dati sull’affluenza alle urne saranno pubblicati alle 14:00 e alle 18:00 e i primi risultati provvisori attorno alle 22:30.

La Comunità Valenciana sarà uno dei territori più combattuti, con un pareggio tecnico nei sondaggi tra il blocco di sinistra e quello di destra. In gioco ci sono anche il Comune di Barcellona, dove gli ultimi sondaggi danno il PSC (i socialisti di Catalogna) vincente, e Siviglia, la più grande città finora governata dai socialisti e dove il PSOE è in vantaggio di poco sul Partito Popolare. Gli occhi sono puntati anche su Melilla, dopo una vicenda di compravendita di voti che ha caratterizzato gli ultimi giorni della campagna elettorale.

