Seggi aperti dalle 9.00, per le elezioni comunali e regionali, in tutta la Spagna. Elezioni che si preannunciano combattute e che rappresentano un importante test in vista delle prossime elezioni politiche, che si terranno nell’autunno 2023.

Le operazioni di voto si svolgeranno fino alle 20.00. Più di 35,5 milioni di eletori spagnoli sono chiamati alle urne per rinnovare quasi 8.100 consigli comunali e i 12 parlamenti regionali.

Resta in leggera crescita, rispetto alla precedente tornata omologa (2019), l’affluenza alle urne per le elezioni regionali e comunali in corso oggi in Spagna: alle 18 aveva infatti votato il 51,46% degli aventi diritto mentre quattro anni fa alla stessa ora lo aveva fatto il 50,07%.

È quanto mostrano i dati ufficiali provvisori riferiti dal governo. I seggi chiuderanno alle ore 20, ad eccezione delle isole Canarie, dove gli orologi sono indietro di un’ora e pertanto si potrà votare sino alle 21 ora peninsulare.

Redazione

© Riproduzione riservata

Cristina Cucciniello