“Siamo riusciti ad acquisire delle immagini, delle fotografie ed è stato emozionante quello che ha detto Maria, quando ha visto questa fotografia, perchè ha pianto e ha detto: ‘Questa è mia figlia’. Inoltre una delle due figlie dei signori Celentano, guardando la foto ha detto: ‘Mamma, questa sembro io'”, ha detto l’avvocato Luigi Ferrandino, legale della famiglia Celentano, ai microfoni del Tgr Rai Campania. Ma questa non sembrerebbe l’unica coincidenza ad aver vivamente riacceso la speranza nella famiglia Celentano che, distrutta dal dolore di 26 anni di ricerche andate a vuoto, sin da subito ha deciso di andarci con i piedi di piombo anche sull’ultima pista, quella che porta a una ragazza sudamericana.

Nei giorni scorsi l’avvocato della famiglia ha raccontato che “un collaboratore del mio studio, in un paese nordeuropeo , ha incontrato la ragazza sud americana che sospettiamo possa essere Angela Celentano, la bambina scomparsa nel 1996 sul Monte Faito – Vico Equense (Na) ed ha proceduto al prelievo del materiale genetico e a spedirlo al mio studio di Napoli”. Quella è la prova regina, l’unica che potrà dimostrare se la ragazza che somiglia in maniera impressionante a come sarebbe oggi Angela è davvero lei.

Ad aumentare la speranza un’altra coincidenza: “La storia di questa ragazza, la storia di questa famiglia, il fatto che il papà adottivo abbia avuto rapporti con la Campania e sembrerebbe anche con la zona circostante Vico Equense, è un elemento per noi molto importante”, ha spiegato il legale nell’intervista con il Tg3 Campania. Stessa età anagrafica, tratti somatici simili e persino la stessa macchia sul dorso che però si sarebbe spostata di qualche millimetro. Tante le coincidenze che spingono la famiglia a sperare che la ragazza sud americana che lavora nel mondo della moda, che apparterrebbe a una famiglia molto facoltosa che in passato ha avuto contatti con la Campania, possa essere Angela.

“Una volta ottenuto il profilo genetico, lo consegnerò al generale Garofano, che è il consulente di fiducia della famiglia Celentano, il quale provvederà poi a confrontare i profili genetici di Maria e Catello per verificare se c’è una corrispondenza. Noi ci auguriamo che ci sia corrispondenza“. Intanto sono ancora aperte indagini sulla pista turca, per non lasciare nulla di intentato dopo che i giudici hanno chiesto di portare avanti le indagini anche su quel fronte per via di alcune incertezze. Certo è che la foto della ragazza sud americana ha fatto battere proprio forte il cuore di Maria, la mamma di Angela.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

