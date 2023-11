In Francia è scoppiato il “Tahitigate“. La polemica riguarda il viaggio in Polinesia francese di tre settimane della sindaca di Parigi Anne Hidalgo insieme alla famiglia.

La visita di Anne Hidalgo a Tahiti

La visita ufficiale a Tahiti, per recarsi a osservare il sito dove si terranno le gare di surf alle prossime Olimpiadi, è iniziata il 15 ottobre. Gli impegni ufficiali della sindaca erano previsti per i primi giorni, ma Hidalgo è rimasta in Polinesia per tre settimane, insieme alla figlia e ai nipoti residenti su un’isola dell’arcipelago.

Il problema è che l’impegno istituzionale per vedere la spiaggia che ospiterà le Olimpiadi è anche saltato, colpa di una protesta da parte di gruppi ecologisti. Inoltre, ad aumentare la polemica e gli attacchi, durante il suo soggiorno in Polinesia la sindaca ha continuato a postare sui social foto e video che la ritraevano a Parigi. Oltre al fatto che il viaggio a Tahiti è coinciso con un periodo non semplice per la Francia e soprattutto Parigi, dove sono avvenuti diversi episodi di antisemitismo.

Le spese del viaggio in Polinesia

Ad attaccare in maniera veemente la sindaca, è stata Rachida Dati, ex ministra di Nicolas Sarkozy. In una riunione del Consiglio comunale, la sindaca del 7° arrondissement, ha chiesto l’apertura di un’inchiesta, denunciando la poca chiarezza sulla nota spese del viaggio di Hidalgo. La sindaca di Parigi, però, ha sostenuto che in totale il costo del viaggio è stato pari a 60mila euro con la commissione di deontologia del comune che ha dichiarato come non fossero stati utilizzati i fondi pubblici.

Chi è Anne Hidalgo

Anne Hidalgo è la sindaca di Parigi dall’aprile del 2014, dopo essere stata rieletta nel 2020. Membro del Partito Socialista, è nata in Andalusia e ha la cittadinanza spagnola, è stata per 13 anni il vicesindaco della capitale francese.

Nel 2022, la 64enne è stata anche candidata alle presidenziali in Francia, sempre con il Partito Socialista, ma al primo turno raccoglie solo l’1,75% dei voti.

