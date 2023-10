Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha annunciato oggi una riduzione del Canone Rai da 90 a 70 euro. Durante la conferenza stampa di presentazione della manovra 2024, il ministro ha spiegato che il taglio comporterà una diminuzione di 20 a 15 euro in bolletta, equivalente al 25% del canone che non verrà più addebitato.

La richiesta di esenzione

Per i cittadini, reste sempre la possibilità di chiedere l’esenzione dal pagamento del canone. Possono fare richiesta, coloro che non possiedono un televisore e sono intestatari di un’utenza elettrica residenziale. È necessario inviare la disdetta secondo le disposizioni stabilite, e va ricordato che anche i membri della famiglia anagrafica non devono possedere un apparecchio televisivo. Per richiedere l’esenzione, è possibile compilare un modello specifico di domanda reperibile sul sito dell’Agenzia delle entrate e inviarlo tramite posta raccomandata, via telematica o attraverso Caf o commercialisti. La dichiarazione di esenzione ha validità annuale e deve essere presentata ogni anno in cui si verifica la non detenzione dell’apparecchio televisivo.

Esonero per gli over 75

Gli individui di età superiore a 75 anni con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore a 8.000 euro restano esentati dal pagamento del canone televisivo. L’agevolazione è valida per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso, altrimenti si applica per il secondo semestre. Coloro che hanno presentato una dichiarazione sostitutiva potranno continuare a beneficiare dell’agevolazione nelle annualità successive, a condizione che i requisiti di esenzione siano ancora soddisfatti.

La soddisfazione dell’Unione Nazionale Consumatori

Nel frattempo, il Codacons continua a chiedere l’abolizione definitiva, mente il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona, accoglie positivamente la notizia del taglio, esprimendo la speranza che non venga esteso ai nuovi dispositivi, come si era ipotizzato a luglio.

