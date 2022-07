L’allarme è scattato alle 07.30 di domenica 10 luglio. La nipote di due signore di 92 e 87 anni non riusciva ad avere notizie delle zie. Preoccupata ha allertato la polizia che subito è andata a controllare l’appartamento di via San Leonardo a Salerno. La scena che si sono trovati davanti era raccapricciante: stesa sul pavimento la 91enne priva di vita, in un angolo l’87enne ferita. Tutto intorno l’appartamento messo a soqquadro e numerose tracce di sangue. Indagini sono in corso per capire cosa sia successo, per ora un mistero.

Delle due donne che l’abitano, una di 91 anni e l’altra di 87 anni, una era deceduta e l’altra ferita. Gli investigatori sono al lavoro per capire la dinamica di quanto accaduto e cercano testimonianze tra gli inquilini dello stabile.

Per la 91enne non c’è stato nulla da fare: all’arrivo della polizia era già morta. La sorella di 87 anni è ferita ed è stata trasportata all’ospedale Ruggi d’Aragona, non molto distante dall’appartamento il cui cortile è ora delimitato dal nastro rosso e bianco della polizia. La Scientifica cerca tracce, mentre agenti sentono vicini e parenti delle due donne. L’anziana ferita, come ha evidenziato una tac ha contusioni e fratture al volto compatibili con una caduta ma anche con una colluttazione. La donna è tutt’ora sotto choc. Disposta l’autopsia sulla salma della donna morta.

Il pm di turno si è recato sul posto per vedere se la donna possa rispondere a qualche domanda e far luce su quanto accaduto nelle scorse ore. Al momento, da quanto si apprende, l’87enne si trova al pronto soccorso dell’ospedale Ruggi di Salerno, dove i medici le hanno riscontrato traumi facciali dovuti a una caduta o ad una colluttazione. L’anziana non è in pericolo di vita ma sotto choc tanto da non aver saputo ancora spiegare quanto accaduto. I sanitari effettueranno ulteriori accertamenti sulla paziente nelle prossime ore.

