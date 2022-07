Hanno tentato di assaltare un negozio di computer e accessori elettronici ad Afragola, in provincia di Napoli, armati di pistola e pronti per la fuga con uno scooter. Non sapevano però di trovarsi di fronte un commerciante combattivo, che non ha esitato un secondo a reagire e costringerli alla fuga.

È quanto accaduto nei giorni scorsi nel popoloso comune del napoletano, col video di quei momenti diventati virali sul web. Sono quasi le 15 del pomeriggio di mercoledì 29 giugno quando i due malviventi arrivano davanti al negozietto su uno scooter: un complice resta fuori, a motore accesso, mentre il rapinatore entra dentro con una felpa con cappuccio e un cappello e pistola in mano.

Di fronte si trova il titolare del negozio, alcuni dipendenti e un paio di clienti, tutti spaventati. È in quegli attimi che il titolare con grande coraggio prende uno schermo e senza pensarci lo scaglia contro il rapinatore, poi continua con altri oggetti presi a caso.

Una reazione furiosa che sorprende il malvivente, probabilmente inesperto, che di fronte alla furia del proprietario indietreggia e scappa via, risalendo in pochi secondo sullo scooter del complice e dandosi alla fuga.

