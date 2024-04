In un premuroso episodio che l’ha vista protagonista durante il suo concerto a Sessa Aurunca in provincia di Caserta, la cantante Arisa si è sbeffeggiata riguardo al suo aspetto fisico anche per sdrammatizzare sulla spiacevole situazione. Eppure Arisa, nonostante ironizzi sul suo aspetto, da quando tornata single è corteggiatissima da uomini e anche da molte donne. Ultimo in ordine di tempo è il re del porno Rocco Siffredi per passare dalla cantante Madame.

Rocco Siffredi e la proposta indecente ad Arisa “facciamo un porno educativo e romantico”

Nel 2021 lanciando il suo album “Ero Romantica”, Arisa aveva confessato: “Non voglio più vergognarmi a 39 anni e voglio trattare il mio corpo come una cosa bella. Se mi proponessero un soft-porn… ci penserei. Ma non parlo di porno, parlo di erotismo”. Rocco Siffredi aveva preso subito la palla al balzo e in una intervista aveva lanciato l’appello: . “Arisa è sexy a livelli surreali. Darei tutto quello che ho a disposizione per fare il film dei film con lei. Può essere anche che la sua femminilità sia diventata talmente prorompente da farla sentire pronta a un passo del genere. Non bisogna dimenticare che le donne cambiano e cambiano anche con l’età: diventano molto più consapevoli della propria persona e magari decidono di osare di più nella vita privata…”.

Le foto di Arisa completamente nuda sui social

Arisa stanca di essere single, ha pubblicato una serie di foto completamente nuda con l’ironico annuncio: “Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio”.

La proposta di Madame “Ti amo, ti porto fuori a cena. Vestiti elegante”

L’annuncio a luci rosse di Arisa non è passato inosservato e in molti si sono fatti avanti per corteggiarla. Tra i tanti spasimanti è spuntata anche Madame, che sotto le foto senza veli della collega ha commentato: “Ti amo”. La dichiarazione non è stata apprezzata da Arisa, che ha ribattuto gelida: “Ti scrivo da mesi e non mi rispondi mai”. Madame però non si è arresa: “Ti offro una cenetta chic, vestiti elegante”.

Arisa ferma il concerto per il malore di una fan: “Ambulanza! Ambulanza!”

Durante il suo concerto a Sessa Aurunca (Caserta) ed è scesa dal palco per soccorrere una ragazza. Appena accortasi che qualcuno si era sentito male nelle prime file, la cantante ha interrotto la performance e iniziato a gridare al microfono “Ambulanza, ambulanza”. In tanti tra il pubblico hanno immortalato il momento con i telefonini, facendolo diventare virale sui social.

Arisa tranquillizza il pubblico: “Malore per la mia splendente bellezza”

Passato il pericolo, Arisa è tornata sul palco per sdrammatizzare: “La ragazza ha avuto uno svarione a causa della mia splendente bellezza, però poi mi ha vista da vicino e si è ripresa. È passato lo svarione. M’ha visto da vicino e ha detto: “Sta cessa?”. Un applauso a Ylenia che sta meglio”.

L’intervento della cantante ha sorpreso prima di tutto la ragazza, che non si aspettava le attenzioni di Arisa. In un video pubblicato sui social ha ammesso di essere rimasta sorpresa dalle sue premure: “Non mi sarei mai aspettata che Arisa scendesse dal palco per vedere come stavo e voglio far sapere anche che non si è mossa da vicino a me fin quando non mi sono alzata e mi sono ripresa. È stata veramente carinissima”.

