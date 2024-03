Un nonno 84enne di Sava, in provincia di Taranto, è stato arrestato in flagranza di reato perché trovato in possesso di 6,5 kg di esplosivo. I carabinieri della stazione di Maruggio e Sava (Taranto) e dalla sezione operativa della Compagnia di Manduria (Taranto) sono intervenuti a casa dell’anziano indagato per detenzione illegale di esplosivi e armi.

6,5 kg di esplosivo e pistola a tamburo

I militari dell’Arma, nell’ambito dei servizi di controlli del territorio, durante una perquisizione a casa del pensionato hanno scoperto l’arsenale: all’interno dell’autorimessa di pertinenza dell’abitazione, tra centinaia di oggetti accumulati nel corso di una vita, hanno trovato una pistola a tamburo con 82 proiettili di vario calibro, e munizionamento da guerra, e, nascosti all’interno di un vecchio distributore automatico di sigarette, circa 6,5 chili di esplosivo diviso in 3 sacchetti di plastica, comprensivo di due detonatori e di una miccia. L’esplosivo, dopo un test speditivo è risultato essere verosimilmente tritolo.

L’esplosivo fatto brillare dai Carabinieri in una cava

Per eliminare la situazione di reale pericolo i militari della Sezione Investigazioni Scientifica hanno repertato un piccolo campione, per ulteriori analisi di dettaglio, permettendo l’immediato intervento dei carabinieri “Artificieri Antisabotaggio” del Reparto Operativo di Taranto i quali, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, per ragioni di sicurezza, hanno trasportato e fatto brillare all’interno di una cava della zona, tutto l’esplosivo, ripristinando la sicurezza per i cittadini.

Le anfore romane da datare

L’attenzione dei carabinieri è stata attratta da 5 grandi colli di anfora di terracotta – ben occultati, coperti dalle tipiche incrostazioni marine che si formano quando questi oggetti rimangono sul fondo del mare per molti anni. Da una prima analisi, infatti, i reperti sono risultati essere di presumibile interesse storico-culturale e saranno successivamente sottoposti ad un accurato esame di laboratorio per definirne l’origine e la datazione.

