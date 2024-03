Il pacco sbagliato è stato consegnato questa mattina a Pompei e ha costretto un uomo di 43 anni a presentarsi alla stazione dei carabinieri. Lui, un professionista incensurato dal volto affidabile, aveva raggiunto i militari a bordo della sua auto e con il cuore in gola, perché nella scatola ricevuta aveva appena trovato 180 grammi di eroina dal valore di diverse migliaia di euro.

Il racconto del signore

Ben altro contenuto rispetto a quello atteso. Soltanto pochi giorni prima, aveva infatti tentato di acquistare su un portale online un lotto di 50 bustine di figurine di calciatori, contenute nel pacco assieme all’ingente quantitativo di droga confezionata all’interno di due buste di tabacco.

I carabinieri, ascoltata la storia dell’uomo hanno subito analizzato la sostanza con un narcotest, certificandone la natura: eroina pura, prontamente sequestrata. Il signore ha raccontato ai militari dell’arma la paura avuta nel maneggiare il pacco, e soprattutto il timore di essere fermato nel tragitto tra casa e caserma. In queste ore sono in corso le indagini per risalire al mittente.

Il precedente

Non è la prima volta che episodi del genere passano alla cronaca. Soltanto a fine 2023, a San Giorgio a Cremano, un uomo acquistò su internet del materiale sintetico, simil-muschio per abbellire il suo presepe. Appena arrivata a casa la confezione però trovò al suo interno 10 chili di erba. La cannabis era già stata raffinata in marijuana e pronta per essere dosata e venduta al dettaglio.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco