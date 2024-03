Ha trovato un cucciolo di ricco ferito e abbandonato agonizzante in strada, o almeno questo è quello che ha creduto fino al giorno dopo. Una storia davvero singolare che arriva dall’Inghilterra dove una cara signora inglese durante una passeggiata pomeridiana si è imbattuta in quello che lei ha subito pensato fosse un piccolo riccio.

Le cure al ‘riccio’ per una notte intera prima della scoperta

E così la donna non ci ha pensato due volte, con le dovute attenzioni ha sollevato con cura il piccolo animale dal marciapiede e lo ha riposto in una scatola di cartone per portarlo a casa. Una notte intera “passata a prendersi cura di lui” nonostante qualche dubbio sul peso e sull’eccessiva morbidezza degli aculei.

I dubbi sono stati definitivamente dissipati quando, l’indomani, la donna si è diretta nella clinica specializzata Lower Moss Wood Nature Reserve & Wildlife Hospital, di Knutsford, nel Cheshire. Non si trattava di un riccio, ma di un semplice pon pon.

La storia raccontata dalla direttrice della clinica veterinaria

Come riportato anche dalla Bbc, la signora lo avevo portato in ospedale veterinario in una scatola rivestita di giornali. A raccontare l’accaduto è stata la direttrice dell’ospedale Janet Kotze: “Non potevamo credere a quello che abbiamo visto”, ha detto. E quando ha rivelato la natura del riccio alla sua soccorritrice, la donna imbarazzata ha detto: “Stai scherzando…” Pochi minuti dopo ha lasciato timidamente l’ospedale per animali con la scatola in mano.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo