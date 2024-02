L’annuncio di Buckingam Palace fa tremare gli inglesi: Re Carlo III ha il cancro. “Sua Maestà è stata curata per un ingrossamento benigno della prostata. È stato durante questo intervento che è stato notato il problema separato e successivamente diagnosticato come una forma di cancro. Questa seconda condizione riceverà ora un trattamento adeguato.”

I medici hanno consigliato al monarca di sospendere qualsiasi incarico rivolto al pubblico. In un comunicato di Buckingham Palace si legge: “Il Re è grato alla sua équipe medica per il loro rapido intervento, reso possibile grazie al suo recente intervento ospedaliero. “Rimane totalmente positivo riguardo al suo trattamento e non vede l’ora di tornare al pieno servizio pubblico il prima possibile. Sua Maestà ha scelto di condividere la sua diagnosi per prevenire speculazioni e nella speranza che possa aiutare la comprensione pubblica per tutti coloro in tutto il mondo che sono affetti da cancro”.

Redazione

Giulio Pinco Caracciolo