Domani, sabato 17 settembre 2022, a partire dalle 9:30, presso la PROODOS Cooperativa Sociale in Via Benedetto Brin 2 (Stazione Napoli Gianturco) si terrà un’Assemblea di Nessuno tocchi Caino dal titolo “Basta morte per pena!”. All’evento prenderanno parte Sergio D’Elia, Elisabetta Zamparutti e Rita Bernardini che ha fatto 28 giorni di sciopero della fame per l’umanità e la civiltà nelle carceri italiane che sono tra le più affollate d’Europa e nelle quali quest’anno, al ritmo di uno ogni 5 giorni, sono avvenuti 60 suicidi, tanti quanti in tutto l’anno passato.

La Presidente di Nessuno tocchi Caino ha interrotto lo sciopero tre giorni fa a seguito della decisione del capo del DAP Carlo Renoldi di emanare una circolare che consente un maggior numero di telefonate e di videochiamate tra i detenuti e le loro famiglie. Hanno aderito alla manifestazione l’Osservatorio Carcere dell’UCPI, le Camere penali di Napoli, di Aversa e di Torre Annunziata, il Movimento Forense, l’Associazione forense “Piero Calamandrei”, Riformismo oggi, Juris News e Il Carcere Possibile.

