Oggi a Roma, dalle ore 9 alle ore 13, in Piazza Cairoli si svolgerà una manifestazione a sostegno dell’iniziativa nonviolenta di Rita Bernardini, in sciopero della fame dalla mezzanotte del 16 agosto per chiedere alle istituzioni di intervenire per fermare l’ondata di suicidi nelle carceri italiane.

Nel corso della manifestazione di oggi, la presidente di Nessuno tocchi Caino terrà un “Memento” straordinario tra le 10 e le 12.30 durante il quale dialogherà con Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, Gian Domenico Caiazza, Presidente dell’Unione Camere Penali, con il giornalista Alessandro Barbano, con il direttore del Riformista Piero Sansonetti e con Paola Severini, giornalista Rai. Il “Memento” è dedicato alla grave situazione in cui versano le carceri italiane dove ben 58 detenuti si sono tolti la vita dall’inizio dell’anno e agli obiettivi del digiuno di Rita Bernardini.

L’iniziativa nonviolenta è a sostegno delle volontà manifestate dalla Ministra della Giustizia Marta Cartabia e il capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Carlo Renoldi affinché si proceda per l’immediato a ridurre la popolazione detenuta in forte sovraffollamento, con misure come la liberazione anticipata speciale. L’iniziativa di Rita Bernardini, e di tutti coloro che si sono uniti a staffetta al digiuno, è altresì a sostegno della proposta di aumentare i contatti dei detenuti con i familiari attraverso un maggior numero di telefonate e di video chiamate, come chiesto da Don Davide Maria Riboldi (cappellano del carcere di Busto Arsizio) e la concessione dei trasferimenti richiesti dai detenuti per avvicinamento alla famiglia e per motivi di studio e di lavoro. Altri obiettivi più a lungo termine sono rivolti a tutte le forze politiche impegnate nella campagna elettorale affinché l’esecuzione penale e la riforma della giustizia siano nel concreto aderenti ai principi della Costituzione italiana e della Convenzione europea.

