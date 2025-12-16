Salvatore Attrattivo, 20enne pugile napoletano già Campione del Mondo e tesserato per la Società Sportiva Pro Fighting Napoli Club, è di nuovo Campione d’Italia. Il giovane atleta che lo scorso anno si è laureato campione nella categoria dei 48 chilogrammi, quest’anno ha fatto il bis, trionfando nella categoria dei 50 chilogrammi.

Attrattivo ha gareggiato a Trieste, dove dal 12 al 14 dicembre si sono svolti gli Assoluti 2025, superando in semifinale Filippo Seca e battendo in finale Alessio Camiolo. Quest’ultimo ha dovuto lasciare il ring dopo solo un minuto e mezzo della prima ripresa per un taglio al sopracciglio. I giudici non hanno potuto fare altro che dichiarare Attrattivo Campione d’Italia.

“Sono felice per questo risultato”, ha dichiarato Attrattivo. “Avrei potuto evitare di competere per i campionati regionali – ha spiegato il giovane campione – ma ci tenevo a salire sul ring per vincere gli Assoluti. E ci sono riuscito. Ed essere Campione d’Italia in una categoria per me nuova, è una soddisfazione ancora più grande”.

“È stato un anno molto intenso e difficile per Salvatore – ha invece affermato Luca Donadio, coach di Attrattivo e Presidente della Società Sportiva Pro Fighting Napoli Club – Dopo aver difeso il titolo mondiale a Liverpool lo scorso settembre, sempre con la Nazionale Italiana, il nostro atleta è volato a Budapest a novembre per disputare gli Europei U23. Nonostante i tanti impegni si è sempre allenato con determinazione e impegno. E questo suo spirito è stato premiato”.

In generale, ai Campionati Italiani Assoluti appena disputati, hanno fatto bella figura molti atleti campani, “per questo – ha concluso Donadio – abbiamo deciso di premiarli alla prossima edizione del Fight For Naples, l’evento da noi organizzato (che si terrà al PalaEden di Edenlandia il prossimo 20 dicembre) che sarà per loro una vetrina importante. Se lo sono meritati”.

© Riproduzione riservata

Redazione