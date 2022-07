L’Associazione Nazionale fra le Banche Popolari continua nella sua opera di promuovere partnership con istituzioni analoghe della Cooperazione Bancaria internazionale. La nuova cooperazione con Kasa Krajowa, istituto bancario polacco e con la National Association of Cooperative Savings and Credit Unions (NACSCU), cui la banca aderisce, si va ad aggiungere ai recenti accordi con l’Association of Asian Confederation of Credit Union (AACCU), e le africane Malawi Union of Savings and Credit Co-operatives (MUSCCO) e la Co-operative Bank del Kenya. L’accordo odierno va ad arricchire una precisa strategia di condivisione e di scambio di informazioni con altre realtà similari in ambito creditizio.

La NACSCU, fin dal 2004, ha sviluppato oltre 34 progetti di sviluppo e numerosi interventi strategici di sostegno economico nelle regioni dell’Europa dell’Est e dell’Asia centrale, con il patrocinio del ministero degli affari esteri polacco. La NACSCU unitamente al WOCCU (World Council of Credit Unions) hanno stabilito in Polonia il Regional Credit Union Center e insieme sono tra i maggiori promotori nella diffusione e gestione delle istituzioni finanziarie cooperative in Polonia e in tutto l’est europeo, nel loro rafforzamento e nella loro integrazione all’interno del nuovo sistema bancario europeo.

Per il Segretario Generale dell’Associazione Nazionale fra le Banche Popolari, Giuseppe De Lucia Lumeno: “La cooperazione con la polacca Kasa Krajowa e la NACSCU arricchisce ancora di più le possibilità di confronto e di partnership dell’Associazione. L’accordo con una realtà consorella europea conferma ancora una volta come la Cooperazione Bancaria sia realmente un fenomeno globale vitale, moderno ed attuale e di come, in un contesto incerto e complesso come quello odierno, sia essenziale la presenza di istituti locali radicati nei territori guidati da principi che vedono nell’inclusività e nella partecipazione un fattore essenziale di promozione della crescita economica e sociale di una comunità.” La Cooperazione Bancaria mondiale, della quale da sempre fanno parte le Banche Popolari italiane, conta oltre 230 mila istituti, 524 milioni soci e 820 milioni clienti; 9.700 miliardi di euro di raccolta e 7.700 miliardi di impieghi, pari rispettivamente al 13% e all’8% del PIL mondiale.

