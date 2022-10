Si è conclusa la prima edizione della Tennis Napoli Cup by Banca di Credito Popolare. A trionfare in finale nel derby tutto azzurro tra Lorenzo Musetti (n.24 Atp), e Matteo Berrettini (n.16 Atp) è stato il Next Gen di Carrara, che si è imposto con il punteggio di 7-6(5) 6-2, maturato in poco più di due ore di match.

Dopo un primo set intenso, senza break, Musetti è riuscito a portarsi avanti grazie ad un tie-break convincente: “Il primo set è stato molto equilibrato, anche se Matteo non era al 100% dal punto di vista fisico, è stato difficile batterlo”, ha dichiarato il tennista toscano nel post-partita. Nel secondo parziale Musetti ha poi strappato il servizio al romano nel primo e nel settimo gioco e sul 5-2 ha servito per il match. “È bello che ci sia stato un lieto fine per questo torneo”, ha continuato poi il ventenne in conferenza stampa. “Napoli è bellissima, questa è una città che ama il tennis ed il pubblico è caldo e speciale. Cosa farò stasera? Festeggerò con la mia famiglia e con una bella pizza!”.

NEL DOPPIO TRIONFANO DODIG E KRAJICEK

Il titolo di doppio è invece andato alla coppia n.1 del torneo composta dal croato Ivan Dodig e dallo statunitense Austin Krajicek, che in finale ha battuto John Peers e Matthew Ebden con il punteggio di 6-3 1-6 10-8.

SPETTATORI TOTALI

Nel corso della settimana del torneo, gli spettatori totali sono stati 25.000, con il tutto esaurito registrato in occasione delle semifinali e della finale.

RISULTATI

Singolare maschile – Finale

[4] L. Musetti (ITA) d [2] [WC] M. Berrettini (ITA) 76(5) 6

Doppio maschile – Finale

[1] I. Dodig (CRO) / A. Krajicek (USA) d [3] M. Ebden (AUS) / J. Peers (AUS) 63 16 10-8

