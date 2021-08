La “minaccia molto specifica” di un attacco terroristico all’aeroporto di Kabul, evocata dai servizi segreti di Gran Bretagna e Stati Uniti, si è verificata. Oggi pomeriggio due esplosioni sono avvenute all’esterno dello scalo della capitale dell’Afghanistan, nei pressi di uno dei cancelli di ingresso, l’Abbey Gate, e vicino al Baron Hotel dove alloggiano truppe e giornalisti britannici a Kabul.

Ancora incerto il bilancio dell’attacco suicida: decine i feriti, in larga parte civili afghani, mentre la Cnn parla anche di almeno tre soldati statunitensi rimasti coinvolti nell’attacco, di cui uno ferito gravemente. L’agenzia Reuters, citando un portavoce dei talebani, riferisce che le vittime sarebbero almeno 13, tra cui anche alcuni bambini. Feriti anche tra le fila degli stessi talebani.

Ben più gravi i numeri diffusi su Twitter dal reporter del New York Times a Kabul Fahim Abed: secondo il reporter sono almeno 40 i morti e 120 i feriti attualmente ricoverati negli ospedali della capitale. Il 60% di quest’ultimi sarebbe in condizioni gravi.

L’ospedale di Emergency sta accogliendo e prestando le prime cure alle persone rimaste ferite nell’attentato all’aeroporto di Kabul: nella struttura sono stati trasportati “oltre 30 feriti, altre 6 vittime erano già morte all’arrivo”, scrive la Ong su Twitter.

Impressionanti le scene fuori lo scalo della capitale: foto e video in cui si mostrano persone ferite, coperte di sangue, e il continuo via vai di ambulanze che le trasportano nei più vicini ospedali. In altre foto invece i feriti dall’esplosione vengono trasportati via su mezzi di fortuna come delle semplici carriole.

L’esplosione, come confermato dal portavoce del Pentagono John Kirby su Twitter, è stata seguita da colpi d’arma da fuoco. Il presidente americano Joe Biden è stato informato dell’accaduto e viene in questi momenti aggiornato sugli sviluppi dai vertici della sicurezza nazionale. Kirby ha confermato che l’esplosione all’Abbey Gate “è stato il risultato di un complesso attacco” che ha colpito “americani e civili”, confermando “almeno un’altra esplosione vicino l’hotel Baron, a breve distanza dall’Abbey Gates”

We can confirm that the explosion at the Abbey Gate was the result of a complex attack that resulted in a number of US & civilian casualties. We can also confirm at least one other explosion at or near the Baron Hotel, a short distance from Abbey Gate. We will continue to update.

— John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021