In Australia ben 51 balene pilota sono state trovate morte a Cheynes Beach, vicino ad Albany, sulla costa sud-occidentale dell’isola. Facevano parte di un branco di quasi 100 cetacei avvistati martedì al largo. Ora i volontari, responsabili del servizio faunistico di Wa Parks and Wildlife Service, stanno cercando di salvarne altre 46 in acque profonde, portandole in kayak oltre la parte rocciosa della costa, come ha spiegato ai media Peter Hartley, che ha diretto di soccorsi: “Siamo ottimisti, dobbiamo essere ottimisti in queste circostanze. È molto stressante per tutte le persone qui, volontari e personale, e bisogna avere qualcosa a cui aggrapparsi”. I motivi del cambio-rotta dei cetacei non è ancora chiaro, ma sarebbe da ricondurre ad un errato comportamento del branco.

