L’assessore alla Mobilità del Comune di Napoli Edoardo Cosenza ha annunciato in un’intervista a Il Corriere del Mezzogiorno come cambierà la circolazione e il traffico nel capoluogo campano. Due gli argomenti più caldi: la riapertura della Galleria Vittoria e il ritorno della circolazione delle auto su via Partenope. “Quando la galleria riaprirà tutti tireremo un sospiro di sollievo. Specialmente dopo aver vissuto i rallentamenti determinati dalle piogge di queste ultime ore. In quanto al Lungomare, il passaggio delle automobili è previsto e confermato. Stiamo lavorando ad un progetto senza ideologie o integralismi, nel segno della flessibilità”.

Su via Partenope, sul Lungomare, “durante la settimana non è interessata da una rilevante presenza di pedoni, le cose cambiano invece nei weekend e nei giorni festivi. L’idea dalla quale si parte è dunque quella di lasciare due corsie riservate alle auto nei giorni feriali”. Cosenza ha negato che riaprendo alle auto il Lungomare si perderanno 13 milioni e mezzo di euro di fondi Poc per la riqualificazione della strada come lamentato dall’ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

“In una giornata di pioggia come quella che abbiamo avuto ieri, o anche domenica, tenere via Partenope chiusa alle auto non ha senso. Siamo decisi a salvare tutto, o quasi tutto del progetto approvato, fornendo risposte alle esigenze dei cittadini. Comunque stiamo parlando di un tema che non esiste se non dopo l’apertura della galleria”.

L’Anas ha consegnato ieri al Comune le aree della galleria Vittoria perché è terminato l’intervento di manutenzione straordinaria. Il via libera per la riapertura deve arrivare dalla Procura, ha precisato l’assessore, dopo la valutazione degli interventi per la rimozione del pericolo e la messa in sicurezza dei luoghi. Va inoltre asfaltato l’ultimo tratto della galleria.

