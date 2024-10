I dazi sulle auto elettriche cinesi dividono l’Europa. La votazione si è tenuta ieri al Comitato difesa commerciale: il risultato è di 10 Stati a favore (tra cui l’Italia e la Francia), 5 contrari (compresa la Germania) e 12 astenuti. I paesi non sono riusciti a trovare un accordo su una proposta e dunque toccherà alla Commissione Ue superare lo stallo e decidere le tariffe.

Nessuna maggioranza qualificata

Tecnicamente il via libera viene definito come una «no opinion»: la maggioranza qualificata per bocciare l’iniziativa non è stata raggiunta e di conseguenza l’esecutivo può procedere all’approvazione. Va inteso come un altro passo verso la conclusione dell’indagine anti-sovvenzioni della Commissione. «Un regolamento di esecuzione della Commissione che includa le conclusioni definitive dell’indagine deve essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale entro il 30 ottobre 2024, al più tardi», viene fatto sapere.

© Riproduzione riservata

Redazione