“Buon Natale! PS: Santa, porta le munizioni”. E’ l’augurio su Twitter della famiglia di Thomas Massie, rappresentante del Kentucky alla Camera bassa del Congresso degli Stati Uniti. A corredo, una foto che ritrae i suoi sei familiari sorridenti che imbracciano vari tipi di armi d’assalto davanti ad un albero di Natale ornato da ghirlande. Anche il patriarca sorride davanti alla telecamera mentre stringe in pugno quella che sembra essere una M-60.

La singolare cartolina natalizia, pubblicata lo scorso 4 dicembre, ha generato indignazione, rabbia e critiche di diversi democratici e genitori di vittime di sparatorie scolastiche, come quella avvenuta la scorsa settimana in Michigan, la peggiore dal 2018, dove in una scuola superiore della città di Oxford un quindicenne ha ucciso a colpi d’armo da fuoco quattro studenti e feriti altri sette.

“Scandaloso”, ha scritto il dem John Yarmuth. Fra i tweet di risposta emerge quello di Fred Guttenberg, attivista impegnato contro la violenza armata, dopo l’uccisione della figlia in una sparatoria avvenuta nella scuola che frequentava. Guttenberg ha pubblicato due foto, il primo piano di sua figlia e a fianco una lapide: “Dato che condividiamo le foto di famiglia, ecco le mie. Una è l’ultima foto che ho scattato a Jaime, l’altra ritrae il suo luogo di sepoltura a causa della sparatoria alla scuola di Parkland. L’assassino della scuola del Michigan e la sua famiglia erano soliti scattare foto come le tue”.

Manuel Oliver, padre di un’altra vittima della stessa strage, ha dichiarato che questa immagine rappresenta “una grande parte del problema” e “dovrebbe insegnarci chi eleggere”.

Dissenso anche da parte di alcuni repubblicani, come Adam Kinzinger, secondo cui “non si tratta di un sostegno al diritto di detenere armi” ma di “feticismo”. Manuel Oliver, il cui figlio Joaquin è morto in un attacco a Parkland nel 2018, ha detto alla CNN che il tweet è “di pessimo gusto”, come mai accaduto prima.

Anche diverse personalità del partito repubblicano hanno condannato il post. Adam Kinzinger, deputato repubblicano dell’Illinois, ha deriso il collega Massie per aver mostrato un “feticismo delle armi”.

Ma la foto ha generato anche parecchi consensi. Il commentatore politico conservatore Candace Owens ha twittato ai suoi quasi tre milioni di follower: “Qualcuno potrebbe spiegarmi come possono incolpare Thomas Massie della sparatoria nel Michigan, solo per averre condiviso una foto di se stesso e della sua famiglia in possesso di armi legali?”.

La rappresentante del Colorado, attivista per i diritti sulle armi, Lauren Boebert, ha twittato: “Questo è il mio biglietto di Natale”. Un altro repubblicano, Jose Castillo ha scritto “Tutto quello che voglio per Natale è… più funzionari come Thomas Massie”.

