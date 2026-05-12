Una prova riuscita. La tappa di incomparabile bellezza con una invasione e con lingue diverse che parlano un unico idioma, quello del canottaggio da spiaggia. La novità assoluta del beach sprint, disciplina che sarà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, centra il bersaglio e si mostra attrattiva ed elettrizzante. Si connota come un grande evento internazionale di Napoli capitale europea dello sport 2026 la terza tappa del Trofeo Filippi voluta da Davide Tizzano, l’appuntamento remiero che si è svolto nelle acque di Bacoli.

Dichiarazioni

Per Palazzo San Giacomo così si è espressa Emanuela Ferrante, assessore allo Sport e alle Pari Opportunità. “Un gioco di squadra efficace. Players istituzionali che remano nella stessa direzione. Comune di Napoli, Comune di Bacoli, Federazione italiana canottaggio, Marina Militare, Coni Campania e Ussi Campania. E i risultati sono evidenti. Un vero successo la terza tappa del Trofeo Filippi Beach Sprint, che ha unito sano agonismo, puro divertimento e turismo sportivo. Una promozione vincente dei Campi Flegrei nel mondo. E si lavora già, in perfetta sintonia e con una proficua sinergia, per dare continuità alla manifestazione remiera voluta da Davide Tizzano”.

Esterna la sua soddisfazione Josi Della Ragione, sindaco di Bacoli. “Siamo onorati di essere parte integrante del palinsesto di Napoli capitale europea dello sport 2026. Come dice spesso il sindaco Gaetano Manfredi, Bacoli è il mare di Napoli e lo abbiamo ulteriormente certificato. Funzionale la sinergia con la Marina Militare. Ringrazio il capitano di vascello Fabio Danese, comandante del Quartier Generale Marina Militare di Napoli. E la bellezza è dietro l’angolo. Con questa iniziativa raccontiamo un luogo bello e storico. Visibile l’entusiamo dei cittadini, che hanno accolto nel migliore dei modi gli atleti provenienti da tutto il mondo, facendo di Bacoli un punto di riferimento internazionale di assoluta affidabilità”.

Mostra il suo compiacimento Rossano Galtarossa, presidente nazionale Fic. “Il riscontro finale è davvero positivo. Un plauso al comitato organizzatore, allo staff e ai volontari capitanati da Mauro Mulazzani, che ha creduto sin da subito in questa sfida con il giusto grado di umiltà e lo spirito di coinvolgimento. Tutti sono stati contenti della location. Bacoli è piaciuta molto e la rassegna non ha impattato sulla comunità locale che ha apprezzato -come l’amministrazione comunale- il potenziale della kermesse. Feedback estremamente positivo con atleti stranieri entusiasti e soddisfatti. Restano nella mente immagini bellissime e spettacolari utili a promuovere il beach sprint nell’immediato futuro. E si pensa già alla prossima edizione con una partnership sport e territorio davvero strategica”.

Le conclusioni affidate a Mauro Mulazzani, presidente Fic Campania. “Bacoli nel cuore del canottaggio nazionale e internazionale e il beach sprint con la sua carica di novità e semplicità ha fatto subito breccia nel cuore dei bacolesi. Sono stati tre giorni intensi, durante i quali i 600 atleti provenienti da tutto il mondo hanno parlato l’unico linguaggio dello sport. Per il sottoscritto si è trattato anche di un tuffo nel passato, quando nei campi di regata si era immersi in un clima internazionale. Siamo riusciti in questo ambizioso progetto voluto da Davide Tizzano e desidero ringraziare il Comune di Bacoli, il Comune di Napoli, la Marina Militare e Maria Scotto Di Luzio, gestore dello stabilimento Sibilla srl”.

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