È in gravi condizioni la bambina di tre anni azzannata ieri sera da un pitbull in provincia di Messina. A Rodi Milici l’animale si sarebbe avventato sulla piccola che è stata subito soccorsa e trasferita in elisoccorso al Policlinico di Messina dove è stata ricoverata in codice rosso. La Procura di Barcellona ha aperto un fascicolo sull’accaduto.

La bambina ha riportato ferite alla testa e la frattura di una vertebra cervicale. È stata sottoposta nella notte a un delicato intervento chirurgico nel reparto di chirurgia plastica. L’operazione è stata eseguita da un neurochirurgo, un otorino e un oculista. La piccola paziente è ricoverata in terapia intensiva pediatrica in prognosi riservata, le sue condizioni sono molto serie ma stabili.

Le indagini sono in corso, le forze dell’ordine stanno compiendo gli accertamenti necessari a ricostruire la vicenda e a individuare eventuali responsabilità. L’Agi scrive che la bambina sarebbe stata morsa da un cane di proprietà di un parente. I genitori della piccola sono sconvolti dall’accaduto. Sotto shock anche la comunità nel messinese, un paese di neanche duemila abitanti.

