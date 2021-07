“Erano nati insieme, si cercavano ogni giorno, si sono cercati anche nel momento della morte”. Il papà di Tommaso, è distrutto per la tragica morte di suo figlio e del piccolo Michele e trova animo solo per questo breve ricordo sospirato al Corriere della Sera. Tommaso Saggioro e Michele Mazzucato, entrambi di 7 anni sono morti sabato 3 luglio schiacciati nella ghiacciaia a Sant’Anna d’Alfaedo, a pochi chilometri dal Trentino.

I due bambini erano amici per la pelle: erano anche nati a pochi giorni di distanza. Per tutta la loro pur breve vita erano stati sempre insieme: andavano all’asilo insieme e poi anche alle elementari. Spesso le famiglie, entrambe residenti a Verona, trascorrevano insieme il week end passeggiando in montagna.

E così è stato anche in quel drammatico sabato quando avevano deciso di salire in montagna con altre famiglie. I quattro bambini al seguito sono saliti per gioco sulla vecchia ghiacciaia, una delle tante che si trovano sulle montagne veronesi: buche scavate nel terreno, profonde pochi metri, coperte di lastre di pietra. Il tetto ha ceduto sotto il loro peso e sono precipitati giù. Un grosso pezzo di marmo li ha travolti colpendo alla testa uno dei due bambini, all’addome l’altro. Per fortuna per gli altri due bimbi solo lievi ferite.

È stata una vera tragedia. Quando i genitori si sono accorti della caduta dei bambini subito sono corsi per cercare di salvarli. A nulla sono valsi i tentativi di soccorso aiutati dal gestore della malga nelle cui vicinanze si trovava la ghiacciaia. Sono stati loro a estrarre i corpicini da quell’inferno prima dell’arrivo dei carabinieri e dei vigili del fuoco.

La zona è stata posta sotto sequestro per perizie e verifiche. Tra i primi dettagli a emergere, la presenza di una trave di legno, che sembra essersi spezzata di netto, come se fosse marcia. Potrebbe essere all’origine della caduta della lastra che ha colpito i due bambini. La ghiacciaia non era infatti contrassegnata da nessun segnale di pericolo.

Rossella Grasso Giornalista professionista e videomaker, ha iniziato nel 2006 a scrivere su varie testate nazionali e locali occupandosi di cronaca, cultura e tecnologia. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Tra le varie testate con cui ha collaborato il Roma, l’agenzia di stampa AdnKronos, Repubblica.it, l’agenzia di stampa OmniNapoli, Canale 21 e Il Mattino di Napoli. Orgogliosamente napoletana, si occupa per lo più video e videoreportage. E’ autrice del documentario “Lo Sfizzicariello – storie di riscatto dal disagio mentale”, menzione speciale al Napoli Film Festival.

