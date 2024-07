Stasera alle 21:20 su Canale 5 andrà in onda una nuova serata di Battiti Live. Terzo appuntamento con la rassegna musicale già campione d’ascolti con Ilary Blasi e il suo amico Alvin e la partecipazione speciale di Rebecca Staffelli. Le cinque serate totali sono state tutte già registrate, e vengono trasmesse ogni lunedì sera. Le riprese si sono svolte prima dal 21 al 24 giugno a Molfetta, mentre le ultime due puntate sono state registrate a Otranto il 6 e 7 luglio. La regia è affidata a Luigi Antonini, mentre Alan Palmieri continua a ricoprire il ruolo di direttore artistico. Tanti gli artisti chiamati sul palco, tra tutti Angelina Mango, vincitrice del Festival di Sanremo, ma anche Fedez ed Emis Killa.

La terza puntata di questa sera, dovrebbe concludersi intorno alle 00:40. Ad accompagnare gli artisti, un incredibile corpo di ballo formato anche dagli allievi del talent show “Amici”. E non mancheranno esibizioni on the road da alcune delle più apprezzate località turistiche della Puglia come quella di Alessandra Amoroso da Ostuni.

Battiti Live, chi canta. La scaletta della serata

Nel terzo appuntamento si alterneranno sul palco: Zerb, giovane emergente della scena pop italiana; SLF; Maninni, cantautore che sta conquistando il pubblico con le sue ballate emozionanti; Il Pagante; Icy Subzero, rapper che sta rapidamente guadagnando popolarità con il suo flow incisivo; BNKR44, pochi giorni fa sul palco con Pino D’Angiò; Fabio Rovazzi; Alfa, uno dei nuovi volti del pop italiano; Anna, giovane rapper che ha conquistato le classifiche con la sua energia e il suo talento; Clara; Sophie And The Giants, band britannica che ha trovato grande successo in Italia con i suoi brani elettropop; E ancora Mr Rain; Gabry Ponte, Tananai, Annalisa, Emis Killa e Fedez. Ma anche due vincitori di Sanremo come Mahmood e Angelina Mango.

Battiti Live 22 luglio, ordine di esibizione della terza serata

Di seguito l’ordine di esibizione della serata

Angelina Mango

Mahmood

Fedez

Emis Killa

Annalisa

Tananai

Orietta Berti

Elettra Lamborghini

Boomdabash

Geolier

Petit

Gabry Ponte

Mr Rain

Sophie And The Giants

Clara

Anna

Alfa

Fabio Rovazzi

bnkr44

Icy Subzero

Il Pagante

Maninni

SLF

Zerb

Luca Frasacco