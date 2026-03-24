Si svolgerà dal 31 luglio al 2 agosto 2026 la diciassettesima edizione del “Be Alternative Festival“. Il format “Concerti sul lago” che si tiene sul Lago Cecita in Sila, a pochi chilometri dalla località di Camigliatello Silano per la prima volta si svolgerà su tre giornate, a conferma della vocazione del festival di voler fare della musica dal vivo uno strumento di valorizzazione territoriale, ma anche di scoperta culturale. La location nel cuore del Parco Nazionale della Sila, fonde il dialogo tra la musica contemporanea e il meraviglioso paesaggio della Calabria. La programmazione si aprirà venerdì 31 luglio con il live dei Mogwai, un ottimo modo per festeggiare 30 anni di carriera. Saranno affiancati dai maestri dell’indie-folk acustico Kings of Convenience, e da Altea. Sabato 1 agosto sarà invece il turno dei Subsonica, che si troveranno in Calabria per la tappa del loro tour per il nuovo album “Terre Rare“. Oltre a loro, nella stessa giornata ci saranno Mille e Eman. Ciliegina sulla torta, l’ultima giornata, domenica 2 agosto si aprirà con Daniele Silvestri, seguito da Giorgio Poi con “Schegge“, e infine Marco Castello. I concerti saranno accompagnati da una serie di dj set con Partyzan, Godblesscomputer e il format Discoteca Indie.

Be Alternative Festival, nasce nel 2009 con l’obiettivo di portare live la musica contemporanea, nazionale ed internazionale. Un festival noto anche per gli splendidi paesaggi che offrono le location scelte ogni anno, nel cuore di una regione meravigliosa come la Calabria. Nei primi anni, il festival si è svolto tra il Campus dell’Università della Calabria e la città di Rende. Tra i principali artisti che hanno preso parte a questa manifestazione agli albori della sua esistenza, si possono ricordare Lacuna Coil, Nobraino, Alborosie e Apres La Classe. Nel 2015 e nel 2016 l’evento si è spostato allo stadio comunale di Rende “M. Lorenzon“, dove sul palco sono saliti artisti del calibro di Salmo, Lo Stato Sociale e i Tre Allegri Ragazzi Morti. Nel 2020, nonostante le paure legate al Covid-19, il festival si svolse comunque nel pieno rispetto delle norme, e salirono sul palco Bud Spencer Blues Explosion, Giardini di Mirò, Margherita Vicario e Murubutu. Dal 2021 al 2025 il festival ha ha subito ulteriori variazioni di format e di location, fino ad arrivare all’edizione del 2025, che ha visto esibirsi artisti come Psicologi, Franco 126, Max Gazzè e Nada.

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