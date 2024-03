Benedicta Boccoli, sorella maggiore di Benedicta Boccoli, si racconta a tutto tondo parlando della difficile malattia che l’ha colpita per ben due volte. “Ho avuto il tumore al seno due volte, l’ultima a luglio di quest’anno che ho scoperto perché faccio prevenzione” aveva dichiarato la Boccoli in una recente intervista.

La malattia di Benedicta Boccoli

La vita dell’attrice e showgirl italiana è stata segnata anche da una grave malattia: il tumore al seno. “Noi donne dobbiamo proteggersi: sia il seno che all’ovaio è molto diffuso. La prima volta l’ho scoperto grazie alla mia cagnolina, presa al canile: siamo molto attaccate e conosce molto bene i miei odori. Mi odorava sempre in un punto sul seno e io non capivo: mi aveva dato una zampata e avevo un lividino proprio lì. Quando sono andata a fare la mammografia, ho chiesto al medico di indagare sotto quel livido e proprio lì c’era il tumore“.

Il cancro al seno è tornato “fondamentale la prevenzione”

Il cancro è tornato per la seconda volta, a confermarlo la stessa attrice: “È tornato. Sto lottando di nuovo contro il tumore. – e ha spiegato – È un piccolo tumore al seno, preso in tempo grazie alla prevenzione. Sto infatti facendo tanta campagna promozionale su questo tema”.

“Pensare di morire di cambia la vita”

“Una malattia ti cambia. Pensare che tu puoi morire ti cambia: la seconda volta l’ho preso in tempo e non ho fatto la chemioterapia. Ho fatto soltanto la radio, pesante ma sono riuscita a lavorare. Il problema è quando non hai speranza: non bisogna avere paura, bisogna controllarsi. Se è piccolo lo affronti e lo risolvi, se è grande è un problema“.

Brigitta Boccoli, la sorella minore di Benedicta

Brigitta Boccoli è la sorella minore di Benedicta Boccoli e moglie di Stefano Nones Orfei. Vive a Roma insieme alla famiglia ma trascorre molto tempo lontana da casa per seguire il circo insieme al marito. Diventata famosa negli anni ’80 grazie al programma televisivo Domenica In. Come la sorella debutta nel mondo dello spettacolo molto giovane, a soli 10 anni, con il ruolo come attrice nel film horror Manhattan Baby.

