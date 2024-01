Brigitta Boccoli è la sorella minore di Benedicta Boccoli e moglie di Stefano Nones Orfei. Vive a Roma insieme alla famiglia ma trascorre molto tempo lontana da casa per seguire il circo insieme al marito. Diventata famosa negli anni ’80 grazie al programma televisivo Domenica In. Come la sorella debutta nel mondo dello spettacolo molto giovane, a soli 10 anni, con il ruolo come attrice nel film horror Manhattan Baby.

Il debutto cinematografico di Brigitta Boccoli

Brigitta Boccoli a 12 anni, ovvero tre anni più tardi rispetto al suo primo ruolo, interpreta il personaggio di Tania nel dramma diretto da Flavio Mogherini La ragazza dei lillà e nel 1987 torna a lavorare con il regista per la commedia Com’è dura l’avventura dove per la prima volta affianca grandi interpreti come Paolo Villaggio e Lino Banfi.

La carriera televisiva di Brigitta Boccoli

Nel 1988 Brigitta Boccoli esordisce come conduttrice televisiva quando insieme alla sorella è tra i presentatori di Domenica in, un ruolo che mantiene fino al 1991. Ritorna poi al cinema interpretando la protagonista della commedia Nostalgia di un piccolo grande amore e nel 1992 è di nuovo in tv al fianco del duo Franco e Ciccio per il varietà Avanspettacolo.

L’anno seguente conduce insieme a Leonardo Pieraccioni e a Francesco Scimemi Naja il programma sulla danza Vamos a bailar e inoltre inizia a recitare a teatro con lo spettacolo Scanzonatissimo. Durante il resto del decennio si dedica al palcoscenico con spettacoli come Il gufo e la gattina e L’ultimo Tarzan e all’inizio degli Anni 2000 è nelle serie tv Ricominciare e Una donna per amico.

Brigitta Boccoli: le soap opera e i reality

Nel 2002 è tra i protagonisti della soap opera Cuori rubati e nel 2003 ritorna sul grande schermo interpretando il suolo centrale nel film drammatico Gli angeli di Borsellino. Nel 2004 Brigitta Boccoli ha recitato in Don Matteo, l’attrice è infatti apparsa in un episodio della 4ª stagione della serie. Nel 2006 più tardi ha un piccolo ruolo nella commedia di Carlo Vanzina Olé e inoltre partecipa come concorrente al programma Reality Circus classificandosi al terzo posto.

L’amore nato durante un programma televisivo

Nel 2006, mentre partecipa al programma televisivo Reality Circus, Brigitta Boccoli incontra Stefano Nones Orfei, il figlio della nota circense Moira Orfei. Nasce un grande amore che porta la coppia alle nozze. Dal loro matrimonio nel 2008 nasce il figlio Manfredi e a distanzia di molti anni, nel 2019, la famiglia si allarga nuovamente con l’arrivo del secondogenito Brando.

“Ci davano per spacciati. Dicevano che saremmo durati sei mesi”

Non solo più forte ma anche più coraggioso. “Con lei al mio fianco non ho paura dato che mi completa” dice Stefano Orfei, figlio della nota Moira Orfei: “l’unica tigre che mi fa venire i brividi” è proprio mia moglie Brigitta Boccoli. Stefano Orfei e Brigitta Boccoli sono legati da più di 11 anni di relazione eppure, inizialmente, nessuno pensava potesse durare tra loro.

A rivelarlo è la stessa showgirl: “Ci davano per spacciati. Dicevano che saremmo durati sei mesi e invece stiamo insieme da undici anni” – ha raccontato Brigitta Boccoli a Vieni da me nel 2018. E ancora: “Inizialmente ha avuto dei dubbi su di me perché pensava che le volessi portare via il figlio. Quando ha capito che amavo il circo e amavo suo figlio si è tranquillizzata e mi ha sempre trattata come una figlia”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo