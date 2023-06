Abbandonata l’aula durante il minuto di raccoglimento per ricordare Silvio Berlusconi, l’ex premier e leader di Forza Italia scomparso in mattinata all’ospedale San Raffaele di Milano all’età di 86 anni. E’ successo a Genova dove- stando a quanto denunciano i consiglieri municipali capigruppo della Lega Andrea Ferrari e Luciano Macera – alcuni consiglieri hanno lasciato l’aula per protesta.

“Un comportamento inaccettabile – scrivono i due esponenti del Carroccio- quello di alcuni consiglieri della sinistra in Municipio II Centro Ovest e in Municipio V Valpolcevera, dove alla richiesta dei rispettivi presidenti a osservare un minuto di silenzio per l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, mancato oggi a Milano, si sono alzati e hanno abbandonato l’aula. Un comportamento irrispettoso – conclude la nota – per l’uomo e per le istituzioni. Vergogna!”.

“I consiglieri municipali di M5S e PD che a Genova lasciano l’aula durante il minuto di silenzio in memoria di Berlusconi hanno un’idea confusa di cosa sia il senso delle istituzioni. Mancare di rispetto umano, prima che politico, davanti ad un lutto è semplicemente vergognoso”. Così su Twitter la presidente del Gruppo Azione-Italia Viva al Senato e coordinatrice nazionale di Italia Viva Raffaella Paita su quanto accaduto in due municipi del capoluogo ligure.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo