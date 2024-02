Giornata nera per Joe Biden, dal momento che proprio mentre la Corte Suprema dava ragione a Donald Trump (che quindi sarà candidabile) un’altra corte di giustizia, assolveva Biden dall’accusa di essersi portato a casa uno scatolone di documenti segreti per scrivere le sue memorie, ma allo stesso tempo ne sottolineava le insufficienti condizioni fisiche e mentali, sconsigliando a lui e al Paese un secondo turno. Di fatto anche questo tribunale dava ragione a Trump, il quale da molti anni chiama Biden “Sleepy Joe”, o come si potrebbe dire da poi “Joe morto di sonno”. Di qui, la legittima domanda: riuscirà il nostro eroe Joe sleepy Biden, a darsi una mossa, risalire la china, mettersi in forma e vincere?

Anzi: vincere e poi restare vivo per almeno quattro anni e, per precauzione, scegliendo un vicepresidente che in caso di dipartita di Joe Biden, possa degnamente succedergli. Non è cosa da poco. E non soltanto per i buffi inciampi sulle scalette dell’aereo o le smemoratezze imbarazzanti. Il vero Biden, quello che prende le decisioni coraggiose e rapide, è secondo noi un ottimo presidente ma ha le mani legate sia da un Congresso ostile sia dal suo stesso elettorato che dà segni di aperta rivolta essendo largamente filopalestinese nella sua componente arabo-americana. E che inoltre della sorte dell’Ucraina poco gli importa. E come se non bastasse, il primo ministro israeliano Bibi Netanyahu se ne infischia totalmente dei suoi divieti e giusto ieri ha dato ordine a Tsahal, ovvero all’Idf di organizzare l’uscita di un milione e mezzo di palestinesi rifugiati a Rafah, perché Rafah deve essere ripulita casa per casa, essendo l’ultimo bastione di Hamas.

Così gli Stati Uniti guidati da Biden hanno preso la stessa posizione dell’Onu contro le ulteriori azioni militari nella striscia di Gaza, sena per questo riuscire a smorzare l’ondata di antiamericanismo si leva dal Medio Oriente a partire dall’Iraq, ormai sotto pieno controllo iraniano. Mentre Trump predica l’isolazionismo americano, Biden seguita a portare l’America su tutti i fronti con coraggio e una punta di temerarietà. Russi e cinesi, coalizzati con l’Iran, lo accusano di isteria militare per aver ingaggiato un duello con gli Houthi che bloccano il traffico mercantile sul Mar Rosso diretto a Suez perché l’intrepido Biden, con prudenza e tentativi di persuasione, sempre fiancheggiato dal Regno Unito memore dell’impero, si incaponisce a far rispettare le leggi internazionali che garantiscono la libertà di navigazione commerciale.

A noi importa di più il Biden che difende l’Europa contro le manie di Trump che non vede l’ora di consegnarci alle manie espansive di Putin, costringendoci a una spesa folle, perché la guerra è alle porte. L’Europa potrebbe fare di più per sostenere Biden, senza aver paura di dover fare poi i conti con un Trump infuriato tornato alla Casa Bianca. Biden ha con sé tutto l’elettorato anti-Trump, salvo i socialisti di Benny Sanders. Teoricamente può farcela purché possa contare su un’Europa in grado di camminare e difendersi.

Paolo Guzzanti Giornalista e politico è stato vicedirettore de Il Giornale. Membro della Fondazione Italia Usa è stato senatore nella XIV e XV legislatura per Forza Italia e deputato nella XVI per Il Popolo della Libertà.

Paolo Guzzanti