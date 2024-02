Joe Biden sempre più in forma smagliante in vista della presidenziali americane del novembre del 2024 dove, con ogni probabilità, sfiderà ancora una volta Donald Trump, in quello che si preannuncia uno scontro tra ‘vecchietti‘. Il presidente degli Stati Uniti, 81 anni, scambia Emmanuel Macron per Francois Mitterrand, morto nel 1996, e si rende protagonista dell’ennesima gaffe già virale sui social. Biden nel corso di un evento elettorale a Las Vegas confonde prima la Francia con la Germania, poi cita un presidente per un altro.

La gaffe di Biden: Mitterrand morto nel 1996

L’autogol arriva nell’attaccare il rivale Donald Trump dopo l’assalto al Congresso a inizio 2021. Biden racconta del primo vertice dei leader del G7 cui prese parte dopo la sua elezione a presidente, sostenendo di aver esordito dichiarando ai suoi omologhi: “L’America è tornata”. “E Mitterrand, della Germania – volevo dire, della Francia – mi ha guardato e ha detto: ‘Dimmi, cosa… Perché… Per quanto tempo siete tornati?‘. Io l’ho guardato e il cancelliere tedesco mi ha detto: ‘Cosa direbbe, presidente, se domani prendesse in mano il ‘London Times’ e leggesse: ‘Un migliaio di persone fa irruzione nella Camera dei comuni, sfonda porte, due poliziotti uccisi per fermare l’elezione del primo ministro. Cosa direbbe?'”, ha raccontato Biden ai suoi sostenitori.

Gaffe Biden, democratici lo difendono: anche Trump poco lucido

Biden, che compirà 82 anni il 20 novembre 2024, poche settimane dopo il voto delle presidenziali, se fosse rieletto presidente concluderebbe il suo secondo mandato all’età di 87 anni. Da mesi i democratici, e non solo, hanno sollevato dubbi anche in merito alla lucidità del 77enne Trump, che durante un recente comizio ha nominato l’avversaria repubblicana Nikki Haley, riferendosi però alla ex presidente democratica della Camera Nancy Pelosi.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo