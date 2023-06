Una nuova gaffe, l’ennesima per il presidente americano Joe Biden, 80 anni e ‘fresco’ di ricandidatura alle presidenziali americane nel 2024. Un lapsus già diventato virale sui social. A un cronista che, alla Casa Bianca, gli chiedeva fino a che punto Vladimir Putin sia stato indebolito dai recenti avvenimenti che hanno visto protagonista il gruppo Wagner, il presidente degli Stati Uniti ha replicato: “È difficile dirlo ma sta chiaramente perdendo la guerra in Iraq”, confondendosi con l’Ucraina.

“Sta perdendo la guerra in casa. E’ diventato un po’ un paria nel mondo. Non è solo la Nato, non è solo l’Unione Europea. E’ il Giappone, sono sono… sapete, quaranta nazioni”. La conferma della gaffe arriva dalla stessa nota della Casa Bianca, che ha riportato integralmente lo scambio di battute, come fa ogni volta.

Nella trascrizione lo staff ha mantenuto, per correttezza, anche il passaggio in cui Biden scambia Iraq con l’Ucraina, accompagnandolo da un “sic”, messo tra parentesi, formula presa in prestito dal latino per indicare che “è proprio cosi'”, cioè l’ha detto davvero.

🇺🇸 Insurrezione Wagner, gaffe per Joe #Biden: il presidente Usa ha risposto ad una domanda di un giornalista alla Casa Bianca affermando che Putin è stato “sicuramente indebolito” dagli avvenimenti e che “sta perdendo la guerra in Iraq” (anziché in Ucraina)@ultimora_pol pic.twitter.com/hfBPmeW3t1 — Ultimora.net – POLITICS (@ultimora_pol) June 28, 2023

Secondo quanto riporta The Hill, anche nel ricevimento la notte scorsa con i finanziatori democratici in Maryland, BIDEN ha confuso l’IRAQ con l’Ucraina.

