Giorno 32. La guerra va avanti anche se a ritmi diversi rispetto alle prime settimane, con l’esercito russo che, almeno ufficialmente, ha l’obiettivo di conquistare la regione nel sud-est del Donbass. Come preannunciato dai leader dell’Occidente sarà una guerra lunga con i tentativi di diplomazia che dopo quattro settimane non hanno sortito alcun risultato. Anzi. Le parole, soprattutto quelle del presidente Usa Joe Biden, rischiano solo di peggiorare l’attuale situazione.

Biden è infatti ha definito Vladimir Putin prima “criminale di guerra” poi “macellaio“, infine nel discorso di sabato 26 marzo a Varsavia è andato oltre. “Per l’amore del cielo, questo uomo non può rimanere al potere“. Dichiarazioni che il Cremlino ha ritenuto inaccettabili: “I nuovi insulti di Biden restringono ulteriormente la finestra di opportunità per ricucire i rapporti tra Russia e Stati Uniti”. Poi in seconda battuta: “Non spetta a Biden decidere chi governa in Russia”. Immediati i chiarimenti dalla Casa Bianca.

La guerra va avanti e il presidente ucraino Zelensky chiede nuovi aiuti militari all’Occidente. Il numero delle vittime civili continua a salire: il bilancio approssimativo dell’Onu riferisce di 1.104 innocenti deceduti, tra cui 96 bambini. Mentre nell’autoproclamata Repubblica di Lugansk si affaccia l’ipotesi di un referendum per l’annessione alla Russia. E a Kherson viene denunciata l’uccisione di un altro generale russo: sarebbe il settimo dall’inizio della guerra.

14:10 – Biden vuole la terza guerra mondiale? Minacce e offese a Putin spiazzano Alleati e Casa Bianca. Le dichiarazioni del presidente statunitense hanno colto tutti di sorpresa, dalla stessa Casa Bianca ai leader europei, che con Putin provano a dialogare quotidianamente, anche per la vicinanza geografica (problema quest’ultimo che a Biden interesserà poco).

13:12 – MACRON BACCHETTA BIDEN: “NON AVREI DETTO MACELLAIO” – Le parole di Biden condannate anche dal presidente francese Emmanuel Macron che ha fatto sapere che “non userebbe” i termini utilizzati dal presidente americano Joe Biden, che ieri a Varsavia ha definito Putin un “macellaio”. Secondo Macron non si dovrebbe procedere “nell’escalation” della guerra in Ucraina “né con parole né con azioni”. Il presidente francese ha fatto poi sapere che parlerà con il presidente russo “domani o dopodomani” per organizzare un’operazione di evacuazione dalla città di Mariupol, nell’Ucraina orientale.

12:45 – SEAN PENN: “BOICOTTARE OSCAR SENZA ZELENSKY” – Se il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky non sarà invitato agli Oscar o non gli sarà consentito di parlare, “mi auguro che ci sia un boicottaggio e un abbandono della cerimonia”. È quanto ha dichiarato l’attore e regista Sean Penn nel corso di un’intervista con la Cnn. Ancora non è noto se il premier dell’Ucraina Zelensky sarà presente in collegamento virtuale alla cerimonia degli Oscar, in programma stanotte a partire dalle 2.00 ora italiana.

12:22 – APPELLO PAPA: “GUERRA LUOGO MORTE” – Nuovo appello di Papa Francesco nell’Angelus domenicale: “C’è bisogno di ripudiare la guerra luogo di morte, dove i padri e le madri seppelliscono i figli, dove gli uomini uccidono i loro fratelli senza averli nemmeno visti, dove i potenti decidono e i poveri muoiono. È passato più di un mese dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina, dall’inizio di questa guerra crudele e insensata che come ogni guerra rappresenta una sconfitta per tutti, per tutti noi”.

11:45 – BLINKEN ‘COMMISSARIA’ BIDEN: “USA NON PUNTANO A CAMBIO REGIME RUSSIA” – DA Gerusalemme il segretario di Stato Antony Blinken ‘corregge’ le parole pronunciate a Varsavia dal presidente Joe Biden: “Credo che il presidente e la Casa Bianca ieri sera abbiano affermato che, molto semplicemente, il presidente Putin non può essere autorizzato a scatenare una guerra o ad aggredire l’Ucraina o chiunque altro. Come sapete, e come ci avete sentito dire più volte, non abbiamo una strategia per un cambio di regime in Russia, o in qualunque altro posto”.

11.35 – 007 KIEV: “PUTIN VUOLE DIVEDE UCRAINA IN DUE” – “La Russia sta cercando di dividere l’Ucraina in due per creare una regione controllata da Mosca dopo aver fallito nel prendere il controllo dell’intero Paese”. Il generale Kirill Budanov, capo del servizio di intelligence ucraino, ha detto che, visto che la Russia ha capito che non può conquistare l’intero Paese, il presidente Vladimir Putin potrebbe lavorare su uno “scenario coreano”, creare “la Corea del Sud e del Nord in Ucraina”. Nella nota Budanov ha preannunciato però che l’Ucraina lancerà presto la guerriglia nel territorio occupato dalla Russia.

11 – EX DIPLOMATICO USA: “PAROLE BIDEN PEGGIORANO SITUAZIONE” – Le parole pronunciate ieri a Varsavia dal presidente Joe Biden hanno reso la situazione “più pericolosa”. È quanto sostiene Richard Haass, uno dei veterani della diplomazia Usa, che in un tweet pubblicato oggi sostiene che i commenti di Biden su Vladimir Putin, che “non può rimanere al potere”, “hanno reso una situazione difficile più difficile e una situazione pericolosa più pericolosa”.

10:11 – BOLLETTINO UCRAINA: 16.600 MILITARI RUSSI UCCISI – Secondo lo Stato maggiore dell’Ucraina, 16.600 soldati russi sono stati uccisi dal 24 febbraio durante i combattimenti. Nei giorni scorsi il ministero della Difesa russo ha affermato invece che sono 1.351 i soldati russi caduti in Ucraina.

In un post su Facebook lo Stato Maggiore ucraino ha aggiunto che le truppe russe hanno perso 582 carri armati, 1.664 veicoli corazzati da combattimento, 294 pezzi di artiglieria, 93 lanciarazzi multipli, 52 sistemi di difesa aerea, 121 aerei, 127 elicotteri, 7 navi e 56 droni.

Il ministero russo afferma invece che gli ucraini hanno perso 1.656 carri armati, 289 droni e un numero imprecisato di “veicoli da combattimento”.

9:40 – 139 BIMBI MORTI DA INIZIO GUERRA – Sono 139 i bambini uccisi e più di 205 i feriti dal 24 febbraio, quando è iniziata l’invasione russa dell’Ucraina. Secondo l’ufficio del procuratore generale della Procura dei minori, citato dal ‘Kyiv Independent’, la maggior parte delle vittime infantili si è verificata negli oblast di Kyiv, Donetsk, Chernihiv, Mykolaiv, Luhansk, Zaporizhzhia, Kherson, Zhytomyr e Sumy.

7:41 – UCCISO GENERALE RUSSO A KHERSON – Il generale russo Yakov Rezantsev è stato ucciso in un attacco vicino alla città di Kherson, nel sud del Paese. Lo riferisce il ministero ucraino della Difesa citato dalla Bbc. Secondo una fonte occidentale si tratterebbe del settimo generale dell’esercito russo rimasto ucciso in Ucraina.

