Un mese pieno di guerra. Trentunesimo giorni di bombe, morte e distruzione in Ucraina. Gli attacchi russi proseguono su diverse città (Kiev, Zaporizhia, Dnipro, Kharkiv) anche se l’obiettivo ufficiale di Vladimir Putin, ufficializzato da poche ore (probabilmente per giustificare le sconfitte subite in altre città dell’Ucraina) è solo il Donbass: il Cremlino, così come conferma anche il Pentagono, punta ad ottenere il controllo dell’intera regione del sud-est dell’Ucraina, compresa la città di Mariupol, la più massacrata dai bombardamenti russi.

Le operazioni militari avvenute in altre città dell’Ucraina sarebbero – secondo Mosca- solo un diversivo per “distrarre il nemico“. Poco importa delle migliaia di vittime provocata: per la Russia sono stati uccisi 16mila soldati ucraini, per Kiev sono stati uccisi 16mila soldati invasori (1351 per il Cremlino). Il conteggio delle vittime civili è approssimativo: almeno 1.081 innocenti uccisi per l’Onu. Per le autorità ucraine molti di più, a cominciare da 136 bambini. Per l’Unicef, oltre la metà dei bambini ucraini sono sfollati dopo un mese di guerra.

La Russia, secondo il Pentagono, sta cercando di portare rinforzi in Ucraina attingendo alle sue truppe in Georgia. Altri rinforzi militari stanno arrivando in Bielorussia. E ai soldati sarebbe stato detto che la guerra finirà il 9 maggio. Intanto si temono 300 vittime nel teatro colpito a Mariupol (600 i sopravvissuti) il 16 marzo scorso. Il dato non è ancora ufficiale.

LA DIRETTA –

ORE 10:42 – “Dare armi è follia. Zelensky? Gaffe terribile sulla Shoah”: intervista a Edith Bruck, scrittrice superstite di Auschwitz. “La guerra giusta non esiste: l’uomo non sa vivere in pace neppure con se stesso. Ci sono popoli di serie A, serie B, serie C: non è uguale il nostro sentimento verso i perseguitati. Se sono lontani sembra che non ci riguardino”

ORE 9:45 – Secondo le autorità ucraine, al 26 marzo sono circa 16.400 i soldati dell’esercito russo uccisi dall’inizio della guerra. Di seguito le perdite militari stimate: Carri armati – 575; Veicoli corazzati da combattimento – 1640; Sistemi di artiglieria – 293; MLRS – 91; Mezzi di difesa aerea – 51; Aerei – 117; lanciatori OTRK – 2; Elicotteri – 127; Attrezzature automobilistiche – 1131; Navi / barche – 7; Carri armati – 73; UAV – 56; Equipaggiamento speciale – 19.

ORE 9:33 – SINDACO: “IRPIN CONTROLLATA ALL’80% DA FORZE UCRAINE” – La città di IrpIn nella regione di Kiev è controllata per l’80% dalle forze ucraine. Lo ha annunciato il sindaco Alexander Markushin: “Circa l’80% del territorio di Irpin nella regione di Kiev è controllato dalle Forze armate dell’Ucraina e dalle Forze di difesa territoriale. Gli occupanti russi non sono riusciti a prendere possesso della città, ma le aree residenziali sono state bombardate”.

ORE 9:10 – OMS: COLPIRE OSPEDALI E’ STRATEGIA RUSSA – L’Organizzazione Mondiale della Sanità fa sapere che ad oggi ci sono stati più di 70 attacchi separati contro ospedali, ambulanze e medici in Ucraina, con un numero che aumenta ogni giorno. Secondo l’Oms prendere di mira le strutture sanitarie è diventato parte della strategia e della tattica della guerra.

ORE 8:59 – GB: “USO INDISCRIMINATO BOMBARDAMENTI RUSSI” – Secondo il ministero della Difesa britannico, “la Russia continua ad assediare importanti città ucraine, tra cui Kharkiv, Chernihiv e Mariupol. Le forze russe si stanno dimostrando riluttanti a impegnarsi in operazioni di fanteria urbana su larga scala, preferendo affidarsi all’uso indiscriminato di bombardamenti aerei e di artiglieria per demoralizzare le forze in difesa. E’ probabile che la Russia continui a usare la potenza di fuoco sulle aree urbane, cercando di limitare le sue già considerevoli perdite, al costo di ulteriori vittime civili“.

ORE 8:50 – “RUSSIA BOMBARDA DEPOSITI GENERI ALIMENTARI – Le truppe russe stanno prendendo di mira i depositi di generi alimentari a Severodonetsk, città dell’Ucraina orientale nell’Oblast di Lugansk, perché sanno dove si trovano”. Lo ha annunciato su Telegram il governatore di Lugansk Serhiy Haidai, citato da Ukrinform. “I russi sanno dove si trovano i depositi ma non sanno se sono pieni o meno: un altro segno di ‘pace russa’ è quello di lasciare i civili senza cibo. La chiamano ‘operazione speciale'”, ha scritto Gaidai.

ORE 8.40 – FALLITO PIANO PER UCCIDERE ZELENSKY DEL GRUPPO WAGNER – Fallito il piano del Wagner Group, il gruppo paramilitare assoldato da Putin e inviato da tempo in Ucraina per assassinare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il vice premier Denys Shmyhal: lo ha reso noto un alto consigliere del ministero della Difesa di Kiev, Markian Lubkivskyi, secondo quanto riporta la Cnn. “Volevano assassinare la leadership ucraina, il nostro presidente e primo ministro – ha detto Lubkivskyi -. Questo era l’obiettivo e un paio di loro sono stati inviati in Ucraina senza alcun successo”.

Secondo il funzionario, il piano è stato confermato dall’intelligence ucraina e dalle forze speciali responsabili della protezione di Zelensky. “Tutti questi documenti e le prove necessarie saranno presentati alla Corte internazionale” ha annunciato Lubkivskyi, aggiungendo che per motivi operativi non sarà in grado di dare ulteriori informazioni al riguardo.

ORE 8:15 -UCRAINA: ALMENO 136 BIMBI UCCISI – Sono 136 i bambini uccisi e 199 quelli feriti dal 24 febbraio scorso, giorno dell’invasione in Ucraina dell’esercito russo. E’ quanto rende noto l’ufficio del procuratore generale nel consueto tragico bilancio, numeri pero’ che non possono essere verificai in maniera indipendente. Secondo l’ultimo aggiornamento di venerdì 25 marzo dell’Onu, in Ucraina ci sono stati 1.081 morti tra i civili e 1.707 feriti dall’inizio dell’invasione russa.

ORE 8 – “RUSSIA VUOLE PORRE FINE A GENOCIDIO DONBASS” – “L’operazione speciale militare della Federazione Russa è progettata per porre fine al genocidio della popolazione civile nel Donbass, la Russia, a differenza degli Stati Uniti, sta facendo di tutto per fermare i crimini di guerra in Ucraina“, ha affermato l’ambasciatore russo a Washington Anatoly Antonov.

7:10 – BOMBARDAMENTI IN PIU’ CITTA’ – Suonano le sirene in diverse città ucraine. Lo riportano i media locali, citati dalla Bbc. Tra le città citate, Kiev, Cherkasy e Kropyvnytskyi nella parte centrale del paese, Zaporizhia e Dnipro nel sudest, la città orientale di Zhytomyr, Kharkiv e Sumy nel nordest.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo